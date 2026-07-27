Нетипичный Китай: что посмотреть в приграничном Яньцзи, который поражает контрастами и самобытностью

Поездку лучше растянуть больше чем на выходные Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Яньцзи — город на границе Китая, России и Северной Кореи. Своей самобытностью и контрастами он поражает каждого. Здесь миллионы огней соседствуют с тишиной провинциальной жизни, а культура Азии гармонично переплетается с российской.

В городе удобная инфраструктура, гостеприимные жители и магазины на любой вкус. Здесь можно попробовать блюда разных народов, услышать два языка, полюбоваться красивой архитектурой и насладиться как умиротворяющей природой, так и оживленным центром. Яньцзи часто называют третьей Кореей. Этот административный центр занимает особое место в сердце Китая.

«Яньцзи — это Мекка для модников, особенно после того, как многие бренды покинули российский рынок. А тут люкс снова манит своими вывесками: Nike, Guess, Calvin Klein, и всё по приятной цене», — рассказывает побывавшая в Яньцзи Елена.