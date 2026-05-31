Четверка и вратарь: кто из российских футболистов выигрывал Лигу чемпионов

Накануне вратарь ПСЖ Матвей Сафонов стал первым россиянином, которому удалось дважды победить в Лиге чемпионов. Медали за победу в главном клубном европейском турнире есть всего у пятерых отечественных футболистов.

Рассказываем, кому удалось вписать свое имя в историю.

Игорь Добровольский, «Марсель», 1993 год

Полузащитник подписал контракт с «Марселем» в декабре 1992 года. Французская команда тогда была одной из самых амбициозных в Европе. Президент Бернар Тапи мечтал о победе в Лиге чемпионов, поэтому не жалел денег на усиление состава. В 1991-м «Марсель» был близок к осуществлению мечты, но в финале (тогда еще Кубка европейских чемпионов) уступил сербской «Црвене Звезде».

В «Марсель» Добровольского из итальянского «Дженоа» звал лично Тапи, но был один нюанс. Тренер Раймон Гуталс в новичке не был заинтересован. Добровольский получал мало игрового времени. В Лиге чемпионов он появился лишь один раз. Финал против «Милана», который проходил в Мюнхене, Добровольский пропустил из-за проблем с визой.

«Марсель» победил со счетом 1:0 и стал первой французской командой, взявшей трофей. Свою медаль получил и Добровольский. На этом хорошие новости для команды закончились. Тапи обвинили в подкупе судей во Франции и лишили «Марсель» чемпионского титула, сослав во второй дивизион.

Владимир Бут, «Боруссия» Дортмунд, 1997 год

Бут привлек внимание скаутов дормундской «Боруссии» игрой на юниорском чемпионате Европы. В 17 лет он перешел в немецкую команду из новороссийского «Черноморца».

В сезоне-1996/97 Бут стал привлекаться к игре за основную команду. В Лиге чемпионов он принял участие в двух матчах. В финале против «Ювентуса» «Боруссия» победила со счетом 3:1. Бут в заявку команды попал, но на поле не вышел, став обладателем трофея в 19 лет.

Дмитрий Аленичев, «Порту», 2004 год

В 2003 году «Порту» под руководством молодого и уже дерзкого Жозе Моуринью выиграл Кубок УЕФА — второй по значимости на тот момент еврокубок. В финале был обыгран шотландский «Селтик» (3:2 дополнительное время). Один из голов забил Дмитрий Аленичев.

В сезоне-2003/04 «Порту» играл уже в Лиге чемпионов. Португальская команда считалась крепким середняком — в число фаворитов не входила. Турнир в итоге стал одним из самых сенсационных в истории. В финале неожиданно для многих встретились «Порту» и «Монако».

Аленичев был важным игроком в системе игры Моуринью, но начал матч на скамейке запасных. На 60-й минуте при счете 1:0 в пользу «Порту» россиянин вышел на замену. Полузащитник внес весомый вклад в победу: на 71-й минуте Аленичев отдал результативную передачу на Деку, а на 75-й минуте отличился сам.

«Порту» победил со счетом 3:0. Аленичев стал первым россиянином, которому удалось не только выиграть Лигу чемпионов, но и принять участие в финале.

Денис Черышев, «Реал», 2016 год

Воспитанник школы мадридского «Реала» после нескольких аренд начал подготовку к сезону-2015/16 с основной командой. Российским полузащитником интересовались команды из чемпионата Англии, но он остался в «Реале».

Осенью Черышев три раза вышел на замену в матчах группового этапа Лиги чемпионов. Количеством игрового времени россиянин был недоволен и зимой ушел в аренду в «Валенсию».

«Реал» дошел до финала Лиги чемпионов, где обыграл «Атлетико» (1:1, 5:3 в серии пенальти). Черышев на тот момент хоть и находился уже в другой команде, но медаль за победу получил.

Матвей Сафонов, ПСЖ, 2025 и 2026 годы

Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года. В первом сезоне в Париже Матвей был сменщиком Джанлуиджи Доннаруммы. В Лиге чемпионов Сафонов появился дважды, но за решающими играми турнира наблюдал со скамейки запасных. В финале парижане разгромили «Интер» со счетом 5:0.

Летом 2025-го Доннарумма ушел в «Манчестер Сити». Основным вратарем команды стал не Сафонов, а пришедший из «Лилля» Лука Шевалье. Матвей в начале сезона не получил игрового времени даже в кубковых матчах. Шевалье не выглядел оплотом надежности и часто допускал ошибки.

В декабре Сафонов получил шанс и воспользовался им сполна. В финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» Матвей отразил четыре удара в серии пенальти. С тех пор Шевалье сидит на скамейке запасных.

В Лиге чемпионов Сафонов принял участие в 11 матчах. В плей-офф Матвей выдал несколько ярких матчей и попадал в различные символические сборные.