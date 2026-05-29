Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Кэп «Авангарда» рассказал о сложностях после проигрыша «Локомотиву»: «Спасибо жене, что не развелась»

Минувший сезон стал одним из лучших для капитана «Авангарда» | Источник: «ХК Авангард Омск» / T.me

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал обладателем ценного трофея — «Золотой клюшки». Церемония награждения состоялась накануне в рамках закрытия сезона КХЛ в Москве.

Со сцены Дамир обратился к зрителям с трогательной речью, во время которой рассказал о трудностях в семье после проигрыша «Локомотиву» и вылета из плей-офф КХЛ.

«Спасибо моей команде „Авангард“, тренерам и многотысячным людям, которые работают на нашей арене. Спасибо нашим партнерам, двое из них сидят здесь. Один из них мне отдавал, учил как бросать меня сходу. Другой — подчищал все мои ошибки», — заговорил со сцены Дамир.

Затем он обратился к беременной супруге Виолетте, она была в зале.

«Естественно, спасибо моей любимой жене за поддержку во все трудные моменты. Особенно этот сезон. Окончание было самое тяжелое. Хоть я с ней примерно неделю не разговаривал, она со мной не развелась. Спасибо тебе большое», — сказал Дамир глядя на жену.

А дальше капитан «Авангарда» рассыпался в благодарностях к семье.

«Спасибо моим деткам, я думаю, что они смотрят нас. Спасибо моим родителям, которые с детства вкладывали в меня, наверное, последнюю копейку. Все мы знаем, какие раньше были тяжелые времена. Спасибо моей любимой сестре, про которую я, наверное, не так часто говорю, но она очень часто откладывает свои дела, чтобы помочь мне. Спасибо всем моим родственникам, друзьям», — добавил Дамир.

Самое главное, спасибо нашим болельщикам КХЛ, «Авангарда» и всех клубов, потому что все мы играли при пустых трибунах в ковид, и мы знаем, что это такое. Без вас наш хоккей, наша лига, наверное, ничто.

Вместе с Шарипзяновым на награду претендовали экс-нападающий «ястребов» Владимир Ткачев, выступающий сейчас за «Металлург», и форвард Сэм Энанс из минского «Динамо». Но в итоге обладателем клюшки стал омский капитан.

Дамир Шарипзянов поделился секретом успеха

Дамир был также признан самым результативным защитником. Кроме того, капитан «Авангарда» вместе с сокомандником Константином Окуловым, а также Митчеллом Миллером из «Ак Барса», Сэмом Энэсом из «Динамо-Минск» и «железнодорожниками» Даниилом Исаевым и Александром Радуловым попали в символическую сборную сезона. Все шестеро получили символическую награду «Золотой шлем».

Ранее мы рассказывали, какие трофеи забрали с закрытия игроки «Локомотива».

Сергей Энквист
Позитивный чувак!
