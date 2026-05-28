Исаев, Радулов и Березкин отмечены трофеями на закрытии сезона КХЛ в Москве: итоги

Вечером 28 мая в Москве прошла торжественная Церемония закрытия сезона КХЛ — 2025/2026 (12+). Среди гостей в зале от ХК «Локомотив» заметили Даниила Исаева, Александра Радулова и Максима Березкина с его женой.

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» в 2026 году оформил так называемый золотой дубль. Клуб одновременно завоевал Кубок Гагарина (КХЛ) и Кубок Харламова (МХЛ) в рамках одного сезона.

Теперь официально: на Кубке Гагарина не осталось места под новые шайбы.

Первым вручали приз имени Валентина Сыча, трофей присуждает Континентальная хоккейная лига лучшему руководителю хоккейного клуба Континентальной хоккейной лиги. В 2026 году его получил президент ярославского ХК «Локомотива» Юрий Яковлев. Ранее он трижды был отмечен призом лиги.

— Я лично знал Валентина Сыча, мы вместе сотрудничали. Он был масштабной личностью, ставил высокие цели, решал трудные задачи. <…> Такие призы всегда являются результатом работы многих сотрудников, коллег, участием многих спонсоров, болельщиков. Спасибо всем! — сказал со сцены Юрий Яковлев.

Кто получил награды на закрытии сезона

Лучшим тренером сезона-2025/2026 признан Анвар Гатиятулин из «Ак Барса». Он набрал 27 голосов. Интересно, что Игорь Никитин из ЦСКА и Боб Хартли из «Локомотива» взяли по 9 голосов — это всего лишь 5-я строчка в так называемом топе. «Золотой свисток» — награду главного судьи — вручили Виктору Бирину.

На приз лучшему вратарю сезона претендовали Никита Серебряков из омского «Авангарда», Даниил Исаев из ярославского «Локомотива» и Семен Вязовой из уфимского «Салавата Юлаева». Награду в этом году взял омский голкипер. До этого 2 года подряд награды брал ярославец Исай. Отметим, что в этом году Даня был выбран MVP плей-офф.

Ушел из хоккея со сцены

40-летний нападающий «Сибири» Сергей Широков отмечен наградой «За верность хоккею». Со сцены он объявил о завершении карьеры.

— Я долго думал, как это будет, но найти другого момента и времени не мог: я принял решение о завершении своей профессиональной карьеры, — сказал Сергей Широков.

Самым результативным игроком стал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов. Он набрал 67 очков и установил новый рекорд для защитников, державшийся 9 сезонов. Он также взял «Золотую клюшку» — номинацию регулярного сезона.

Лучшим снайпером регулярного сезона-2025/2026 признан 21-летний нападающий «Металлурга» Роман Канцеров. Среди новичков сезона отметили 19-летнего Александра Жаровского из «Салавата Юлаева».

«Это триумф»

Герой сезона FONBET OVERTIME стал Максим Березкин из «Локомотива». Он получил именные часы, на циферблате которых указано время той самой шайбы, которая вывела команду в финал.

— Хочу поблагодарить лигу за развитие хоккея в России. За то, что становится всё интереснее и победы даются тяжелее. <…> И что касается моего гола, в овертайме он, может быть, был не таким красивым, не таким ярким, но забить во втором овертайме седьмого матча полуфинала Кубка Гагарина — это дорого стоит. И увидеть лица партнеров, лица болельщиков, лучших болельщиков города Ярославля — это настоящее счастье, это триумф. И я благодарен, что я нахожусь в этой команде и в этом городе. Спасибо всем, — сказал со сцены Максим.

Хочу поблагодарить руководство «Локомотива», тренерский штаб, персонал и, конечно же, тех мужиков, с кем мы завоевали два кубка подряд. Это дорогого стоит. Максим Березкин нападающий «Локомотива», герой сезона-2025/2026

В финале вечера Даниил Исаев и Александр Радулов из «Локомотива», а также Сэм Энас («Динамо Минск»), Константин Окулов и Дамир Шарипзянов («Авангард»), Митчелл Миллер («Ак Барс») попали в символическую сборную КХЛ. Игроки получили «Золотой шлем». Это хоккейный приз, который вручается шести лучшим игрокам по итогам сезона Континентальной хоккейной лиги. Его дают вратарю, двум защитникам и троим нападающим.