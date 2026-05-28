«Идеал женской фигуры»: фигуристка Александра Трусова похвасталась формами

В жизни Александры Трусовой всё происходит стремительно. Она даже в форму пришла экстремально быстро Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Александра Трусова не из тех, кто ставит прежнюю жизнь на паузу с появлением ребенка. Года не прошло, с тех пор как «Русская ракета» стала мамой, а она уже вернулась на лед, привела себя в форму и впечатляет своей фигурой отдыхающих на мальдивских пляжах, куда отправилась в отпуск вместе с семьей — мужем Макаром Игнатовым и сыном.

Кадрами из отпуска Трусова поделилась у себя в соцсетях. Спортсменка устроила пляжную фотосессию и показала фигуру в дерзко миниатюрном купальнике.

— Как же тут все-таки красиво, — поделилась впечатлениями фигуристка.

И многие подписчики с ней согласились. Хотя пейзажа на фотографиях особенно не видно.

+2

«Идеал женской фигуры. Стройная, прокачанная, женственная», «Фигура огонь», «И эта женщина родила ребенка меньше года назад. Браво», «Не сказать, что почти 10 месяцев назад вы были беременны, и теперь у вас абсолютно красивое тело», «Словно и не рожала», — такими комплиментами одаривают Трусову подписчики.

Как вам фигура Александры? Идеальная! Не моё

Александра родила сына от Макара Игнатова 6 августа 2025 года, но смена статуса не заставила ее отказаться от спорта. Уже через пару недель новоявленная мать вышла на лед на проверочную тренировку и сделала несколько дорожек и вращений.

— Врач рекомендовал поберечься две недели, то есть осталось всего три дня. А потом в добрый путь, — рассказывала тогда «Русская ракета».

В январе 2026 года Трусова уже вовсю рассекала на льду.

— Я уже чувствую, как всё мое тело пришло в рабочую форму, не только живот. Всё-таки долгие тренировки перед шоу и сами шоу быстро вернули меня в строй, — делилась фигуристка.

Источник: Городские медиа

Александра родила ребенка ребенка в 21 год. Для кого-то это еще возраст, когда надо как следует нагуляться, но фигуристка давно говорила, что готова к материнству.

Также спортсменка мечтала о том, что у нее будет одна любовь на всю жизнь, но сбыться этому оказалось не суждено. Первый ее роман, с фигуристом Марком Кондратюком, закончился по инициативе парня — он просто поставил ее перед фактом.