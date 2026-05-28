«Идеал женской фигуры»: фигуристка Александра Трусова похвасталась формами

Александра Трусова не из тех, кто ставит прежнюю жизнь на паузу с появлением ребенка. Года не прошло, с тех пор как «Русская ракета» стала мамой, а она уже вернулась на лед, привела себя в форму и впечатляет своей фигурой отдыхающих на мальдивских пляжах, куда отправилась в отпуск вместе с семьей — мужем Макаром Игнатовым и сыном.
Кадрами из отпуска Трусова поделилась у себя в соцсетях. Спортсменка устроила пляжную фотосессию и показала фигуру в дерзко миниатюрном купальнике.
— Как же тут все-таки красиво, — поделилась впечатлениями фигуристка.
И многие подписчики с ней согласились. Хотя пейзажа на фотографиях особенно не видно.
«Идеал женской фигуры. Стройная, прокачанная, женственная», «Фигура огонь», «И эта женщина родила ребенка меньше года назад. Браво», «Не сказать, что почти 10 месяцев назад вы были беременны, и теперь у вас абсолютно красивое тело», «Словно и не рожала», — такими комплиментами одаривают Трусову подписчики.
Как вам фигура Александры?
Александра родила сына от Макара Игнатова 6 августа 2025 года, но смена статуса не заставила ее отказаться от спорта. Уже через пару недель новоявленная мать вышла на лед на проверочную тренировку и сделала несколько дорожек и вращений.
— Врач рекомендовал поберечься две недели, то есть осталось всего три дня. А потом в добрый путь, — рассказывала тогда «Русская ракета».
В январе 2026 года Трусова уже вовсю рассекала на льду.
— Я уже чувствую, как всё мое тело пришло в рабочую форму, не только живот. Всё-таки долгие тренировки перед шоу и сами шоу быстро вернули меня в строй, — делилась фигуристка.
Александра родила ребенка ребенка в 21 год. Для кого-то это еще возраст, когда надо как следует нагуляться, но фигуристка давно говорила, что готова к материнству.
Также спортсменка мечтала о том, что у нее будет одна любовь на всю жизнь, но сбыться этому оказалось не суждено. Первый ее роман, с фигуристом Марком Кондратюком, закончился по инициативе парня — он просто поставил ее перед фактом.
Зато совершенно по другому сценарию развивались ее отношения с Макаром Игнатовым. Роман между ними завязался в начале 2024 года, в июне фигурист сделал избраннице предложение, в сентябре Трусова официально стала Игнатовой, а весной 2025 года молодая семья объявила, что ждет пополнения.