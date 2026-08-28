«Я томатонутая»: овощевод собрала коллекцию из сотен сортов. Разглядываем редкие помидоры в видео

Сибирячка Наталия Семчук собрала коллекцию томатов из 563 сортов . У нее есть помидоры не только популярных видов, но и редких. Женщина выращивает томаты в трех теплицах и продает их семена на дачных ярмарках. За ними люди готовы не то что в очередях стоять, а ехать даже из-за границы.

«По первости говорили: „Что тебе? Зачем тебе это надо?“ А потом втянулись все, — смеется Наталия. — Сорта можно посадить, выпустить семена, и такое же растение получить и через год, и через 10 лет. У меня сейчас, по последнему подсчету, 563 сорта. Я их не все каждый год высаживаю, но это всё, что есть в коллекции. Есть любимые сорта, которые у меня каждый год. А есть и новинки».