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Лето «Я томатонутая»: овощевод собрала коллекцию из сотен сортов. Разглядываем редкие помидоры в видео

«Я томатонутая»: овощевод собрала коллекцию из сотен сортов. Разглядываем редкие помидоры в видео

Наталия рассказала, как ухаживать за томатами и вырастить их сладкими

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Гуляем по томатным теплицам Наталии

Источник:

Александра Бруня, Антон Дигаев / NGS.RU

Сибирячка Наталия Семчук собрала коллекцию томатов из 563 сортов. У нее есть помидоры не только популярных видов, но и редких. Женщина выращивает томаты в трех теплицах и продает их семена на дачных ярмарках. За ними люди готовы не то что в очередях стоять, а ехать даже из-за границы.

«По первости говорили: „Что тебе? Зачем тебе это надо?“ А потом втянулись все, — смеется Наталия. — Сорта можно посадить, выпустить семена, и такое же растение получить и через год, и через 10 лет. У меня сейчас, по последнему подсчету, 563 сорта. Я их не все каждый год высаживаю, но это всё, что есть в коллекции. Есть любимые сорта, которые у меня каждый год. А есть и новинки».

В пополнении коллекции Наталия останавливаться не намерена. Уверена, что ей есть еще что интересное попробовать вырастить.

Видеоисторию овощевода смотрите в ролике выше.

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Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Дача Огород Томаты Теплица Помидоры
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