Если прилетело: как получить компенсацию за ущерб от БПЛА — инструкция для ярославцев

Как получить компеснацию за ущерб от БПЛА Источник: Александр Куренной / 76.RU

В 5:30 28 августа в Ярославской области завыли сирены. В регионе объявили беспилотную опасность.

Жители рассказали, как пережили ночь. Прячась в подъездах и ванных, они слышали хлопки, а сами дома тряслись.

Ярославцы имеют право на получение компенсации в случае, если во время атаки БПЛА пострадает их имущество.

«В случае получения ущерба от применения на территории Ярославской области беспилотных летательных аппаратов для граждан установлены меры социальной поддержки Размеры единовременной помощи установлены указом Губернатора Ярославской области от 20 августа 2024 года № 248», — указано на сайте правительства области.

За что можно получить компенсацию

Как указано в постановлении правительства, выплаты начисляют при утрате предметов первой необходимости. К ним относятся следующие вещи:

предметы для хранения и приготовления пищи — холодильник, газовая плита (электроплита) и шкаф для посуды;

предметы мебели для приема пищи — стол и стул (табурет);

предметы мебели для сна — кровать (диван);

предметы средств информирования граждан — телевизор (радио);

предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия централизованного водоснабжения и отопления) — насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел (переносная печь).

Сюда же относится повреждение жилья и личного автомобиля.

Какой размер выплат

Размер компенсации зависит от ущерба. Оценивается он следующим образом:

при частичной утрате имущества первой необходимости — 50 000 рублей (повреждено 3 и более предмета имущества первой необходимости);

при полной утрате имущества первой необходимости — 100 000 рублей;

при повреждении жилого помещения — 100 000 рублей;

при повреждении транспортного средства — в размере, установленном независимой технической экспертизой, но не более 300 000 рублей.

Куда обращаться

Чтобы получить компенсацию, нужно зафиксировать факт повреждения. Чтобы получить соответствующие документы, обратиться следует сюда:

в территориальную администрацию по месту причинения ущерба для составления акта фиксации повреждений;

в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне для фиксации факта причинения ущерба. То есть нужно написать заявление в отделении полиции.

Телефоны районных администраций: 40-94-60 (Дзержинский район);

40-97-52 (Заволжский);

40-92-40 (Красноперекопский и Фрунзенский);

40-90-00 (Кировский и Ленинский);

72-13-19, 71-50-63 (администрация Ярославского муниципального района).