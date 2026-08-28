«Территория школы оцеплена»: стали известны последствия атаки БПЛА на Костромскую область — видео

Стали известны подробности последствий атаки БПЛА на Костромскую область Источник: Сергей Ситников / Max, Роман Данилкин / 63.RU

Ранним утром 28 августа в Ярославской, Костромской, Ивановской и Владимирской областях была объявлена беспилотная опасность. За утро только в Ярославской области сбили 67 беспилотников. В соседних регионах тоже было неспокойно. Губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал о последствиях утреннего налета. Там об угрозе БПЛА сообщили раньше, в 04:25.

Обломки обнаружены в Нерехтском округе (примерно в 20 км от ярославской станции Сахареж) и в городе Волгореченск (по направлению на Иваново). На месте работают костромские оперативники.

«Взрывной волной повреждены окна в школе и трех домах местных жителей. Никто не пострадал. На месте падения обломков работают оперативные службы, территория школы оцеплена, ведутся работы по определению опасности найденных обломков», — сообщил губернатор Сергей Ситников в канале в MAX.

Еще один беспилотник сбили над Волгореченском. Разрушений не зафиксировали, информации о пострадавших нет.

«Корпусные фрагменты сбитых дронов могут содержать взрывчатку, приближаться к ним запрещено», — напомнил Сергей Ситников.

Сергей Ситников рассказал о последствиях атаки БПЛА на Костромскую область Источник: Сергей Ситников / Max

Также губернатор предупредил, что снимать работу ПВО и выкладывать кадры в Сеть запрещено. В экстренных ситуациях и при обнаружении обломков БПЛА можно позвонить по номеру «112».

«Мы понимаем, что сегодня беспилотные аппараты могли падать, в том числе и на территории юго-западной части Костромской области, поэтому большая просьба ко всем гражданам, которые посещают леса, при обнаружении обломков не приближаться к ним», — попросил костромской губернатор.

Что в Ярославской области

О последствиях утренней атаки на Ярославскую область ранее сообщал губернатор Михаил Евраев. В регионе сохраняется беспилотная опасность.

Утром была перекрыта трасса М-8 в сторону Москвы, также с 05:06 в ярославском аэропорту введены ограничения на полеты. Около 9 утра губернатор сообщил о затруднении движения на Костромском шоссе в районе села Туношна.

Кроме того, временно закрыли два детских сада, № 98 и № 28, для ликвидации последствий атаки БПЛА.