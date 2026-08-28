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Экономика Владельцы iPhone не смогут пользоваться цифровым рублем

Владельцы iPhone не смогут пользоваться цифровым рублем

Всё из-за проблем с AppStore

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Владельцы «яблочных» устройств просто не смогут установить себе такую возможность | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВладельцы «яблочных» устройств просто не смогут установить себе такую возможность | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Владельцы «яблочных» устройств просто не смогут установить себе такую возможность

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

У владельцев iPhone с 1 сентября не будет возможности пользоваться кошельком цифрового рубля через банковские приложения. Причина — проблема с публикацией в AppStore и необходимость сертификации по классам защиты.

Цифровой рубль — третья форма национальной валюты РФ — с 1 сентября переходит в фазу широкого внедрения. Все системно значимые банки страны подтвердили готовность к запуску. Открыть кошелек цифрового рубля пользователи смогут прямо на главной странице банковского приложения, где появится специальная кнопка с соответствующим логотипом. Однако для владельцев iPhone эта опция пока останется недоступной.

По данным «Ведомостей», банки столкнулись с проблемами при загрузке обновленных версий приложений в AppStore, поскольку в их коде есть отсылки, прямо указывающие на связь с российской государственной финансовой системой. Модерация Apple отклоняет публикацию таких приложений, распознавая российскую сетевую инфраструктуру на фоне действующих санкционных ограничений, под которые попало большинство крупнейших банков РФ.

Дополнительные сложности создают требования Центробанка. Согласно действующим нормативам, программные решения, обеспечивающие доступ к платформе цифрового рубля, должны пройти сертификацию по установленным классам защиты. Таким образом, банкам необходимо одновременно выполнить требования регулятора и адаптировать приложения под правила Apple.

Как отмечают «Ведомости», кредитные организации уже ищут решение, которое соответствовало бы требованиям ЦБ и одновременно позволило бы интегрировать цифровой рубль в приложения для владельцев iPhone.

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Егор СафроновЕгор Сафронов
Егор Сафронов
Журналист
Цифровой рубль IPhone IOS
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Комментарии
3
Смирняга

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Первая сотка

Первая сотка

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На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

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Словесный поток

Словесный поток

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12 часов
Ну пусть радуются, тут же кричали, что мол только наличка
Гость
14 часов
В некоем случае, AppStore предупреждает о том, что государство может вторгнуться в Ваши банковские приложения и превращать накопления в.... мертвые сертификаты или облигации, за которые НИКОГДА нельзя будет вернуть деньги!
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Гость
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