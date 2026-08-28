Владельцы iPhone не смогут пользоваться цифровым рублем

Владельцы «яблочных» устройств просто не смогут установить себе такую возможность Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

У владельцев iPhone с 1 сентября не будет возможности пользоваться кошельком цифрового рубля через банковские приложения. Причина — проблема с публикацией в AppStore и необходимость сертификации по классам защиты.

Цифровой рубль — третья форма национальной валюты РФ — с 1 сентября переходит в фазу широкого внедрения. Все системно значимые банки страны подтвердили готовность к запуску. Открыть кошелек цифрового рубля пользователи смогут прямо на главной странице банковского приложения, где появится специальная кнопка с соответствующим логотипом. Однако для владельцев iPhone эта опция пока останется недоступной.

По данным «Ведомостей», банки столкнулись с проблемами при загрузке обновленных версий приложений в AppStore, поскольку в их коде есть отсылки, прямо указывающие на связь с российской государственной финансовой системой. Модерация Apple отклоняет публикацию таких приложений, распознавая российскую сетевую инфраструктуру на фоне действующих санкционных ограничений, под которые попало большинство крупнейших банков РФ.

Дополнительные сложности создают требования Центробанка. Согласно действующим нормативам, программные решения, обеспечивающие доступ к платформе цифрового рубля, должны пройти сертификацию по установленным классам защиты. Таким образом, банкам необходимо одновременно выполнить требования регулятора и адаптировать приложения под правила Apple.