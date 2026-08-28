Метеозависимые, держитесь: Землю накрыла магнитная буря — сколько она продлится

Если у вас вдруг заболела голова, мы знаем, в чем дело Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Если вы сегодня проснулись уже уставшими, а тонометр стал вашим главным собеседником — вы не одиноки. Прямо сейчас Земля переживает очередную магнитную бурю, которая затянется еще на пару дней. Мощная вспышка на Солнце спровоцировала затяжной геомагнитный шторм. Рассказываем, на какое время придется пик магнитной бури, когда магнитосфера наконец придет в норму и как защитить себя в ближайшие дни.

Как сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии, 28 августа Землю накрыла затяжная магнитная буря слабого и среднего уровней (классы G1–G2), вызванная плотным облаком солнечной плазмы.

Причиной бури стала мощная вспышка на Солнце, которая произошла 25 августа. Потоку плазмы, летящему со скоростью в сотни километров в секунду, потребовалось трое суток, чтобы преодолеть расстояние до Земли.

Индекс геомагнитной активности колеблется в районе 5–6 баллов. Изначально ученые прогнозировали более мощный удар уровня G3, но фактическая скорость плазменного облака оказалась ниже ожидаемой.

Астрономы предупреждают: шторм будет затяжным. Возмущения начались еще накануне вечером и продлятся до субботы 29 августа. Завтра геомагнитный фон начнет постепенно затихать, а 30 августа магнитосфера полностью стабилизируется и вернется в спокойную «зеленую» зону.

Уровень G1–G2 считается умеренным. Он может вызвать незначительные колебания в энергетических сетях и кратковременные сбои в работе навигационных спутников. Обычная бытовая электроника и мобильная связь работают стабильно.