«Это какая-то схема». Пенсионеры рискуют оказаться на улице из-за неподъемного кредита

Пожилая екатеринбурженка взяла кредит, чтобы сделать ремонт в квартире Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Пенсионерка из Екатеринбурга в 85 лет оказалась в крупных долгах, которые со своей пенсии вряд ли сможет выплатить. Она оказалась должна кредитному потребительскому кооперативу, рекламе которого доверилась три года назад. Пожилой женщине оформили кредит на сумму больше, чем она фактически получила на руки. Попытки расторгнуть договор в суде результата пока не дали. E1.RU разбирался, как провернули эту схему и можно ли ее оспорить.

На руках осталось 280 тысяч, а должна почти миллион

В 2023 году Валентине Владимировне был 81 год. Они с мужем решили сделать ремонт в квартире на Вторчермете, купить новый холодильник и кое-что еще из бытовой техники. У взрослых детей и внуков свои финансовые сложности, поэтому помощи ждать было неоткуда, и пенсионеры решили взять кредит.

Валентина Владимировна, как и ее супруг, была уверена, что из-за возраста в банках кредит им не выдадут, поэтому они пошли альтернативным путем. В газете екатеринбурженка увидела рекламу, в которой пенсионерам обещали помочь с займами, и обратилась в компанию. Женщину пригласили на встречу в call-центр, выслушали, что получить она хочет примерно 200 тысяч рублей, и пообещали подыскать вариант. Нашелся он быстро — клиентку свели с кредитным потребительским кооперативом «Урал-Финанс», попросив за свои услуги 120 тысяч рублей, то есть большую часть той суммы, что пенсионерка и собиралась взять в кредит.

Но к этому женщина была готова, а вот к тому, что еще больше денег она возьмет в кредит, чтобы потом безвозмездно отдать кооперативу, — нет. Общая сумма по займу, оформленному на пять лет, составила 654 тысячи при ставке в 17% годовых.

По данным «Контур.Фокус», КПК «Урал-Финанс» зарегистрирован в Челябинске в 2002 году. Данные о финансах кредитного потребительского кооператива указаны только за 2021 год, тогда юрлицо показало чистую прибыль в 746 тысяч рублей при балансе в 341,1 миллиона рублей. Председатель правления КПК — Наталья Петровна Барановская. До этого она была владельцем ООО «Уралфинанс», которое было ликвидировано в 2020 году, а прежде занималось предоставлением финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. В судах общей юрисдикции рассматривается либо уже было рассмотрено 1795 исков, где КПК «Урал-Финанс» выступал истцом, 42 — ответчиком и 141 раз как третье лицо.

Выдавший кредит кооператив взял с пенсионерки 65 400 рублей в качестве добровольного паевого взноса и еще 188 350 рублей членского взноса. На счете у Валентины Владимировны осталось 400 250 рублей, из них 120 тысяч она заплатила call-центру, который свел ее с КПК.

Несколько лет пенсионерка исправно вносила ежемесячные платежи (чуть меньше 17 тысяч рублей) и была уверена, что деньги, которые она передала КПК, сразу же пошли в счет долга. Но это оказалось не так.

«После внесения членский взнос становится собственностью кооператива, а его возврат возможен только в специально предусмотренных внутренним положением случаях, о которых нам не известно. Информация об этом есть только в положении о порядке формирования и использования имущества КПК „Урал-Финанс“. Кооператив это положение, по сути, представил только в суде апелляционной инстанции. До этого его не показывали ни бабушке, ни в суде первой инстанции», — говорит юрист и партнер компании «Index права» Константин Швалев.

Она думала, что внесет эти 188 тысяч по реквизитам кооператива и ее долг автоматически уменьшится на эту сумму. Константин Швалев юрист

Со временем у пенсионерки и ее пожилого мужа выросли траты на лекарства, выплачивать кредит стало проблематично. Только тогда женщина и узнала, что ее долг больше, чем она думала и получила на руки. Пенсионерка написала претензию в КПК с требованием пересчитать долг, но получила отказ и обратилась к юристам.

«Юристы из другой компании помогли ей составить исковое заявление. Возможно, она рассчитывала на то, что суд признает договор займа недействительным и обяжет ее вернуть только деньги, фактически полученные ею на руки, а они к моменту подачи иска уже были выплачены практически полностью. Долг же всё это время капал», — добавляет юрист, который сейчас представляет пенсионерку в суде.

Это было в 2025 году. К тому моменту Валентина Владимировна выплатила в общей сложности около 370 тысяч рублей, то есть почти всё, что получила на руки (без учета процентов). В суде женщина справедливости добиться не смогла.

«В судах говорят, что она всё подписала, значит, со всем ознакомилась и приняла на себя обязательства. При этом в уставе у них написано, что, если вступительный взнос не уплачен, то нельзя считаться членом кооператива, а кредит выдавать можно только им, и если это правило нарушено, то сделка недействительна. Она говорила, что не платила эти взносы по 100 рублей», — объясняет юрист.

По закону и уставу КПК членство в кооперативе возникает только после внесения записи в реестр пайщиков. Такая запись делается лишь после уплаты вступительного и обязательного паевого взносов — по 100 рублей каждый, а до уплаты этих взносов и внесения записи в реестр человек юридически не может считаться членом кооператива.

Однако, как отмечает Константин Швалев, в суде первой инстанции кредитный потребительский кооператив не представил никаких платежек, подтверждающих уплату этих взносов, хотя суд всё равно встал на сторону КПК, отказав пенсионерке в удовлетворении иска. В суде апелляционной инстанции появились сразу две платежки, по 100 рублей каждая. Только внесены эти деньги были абсолютно незнакомой женщиной, но с назначением, что это взносы за Валентину Владимировну (копия имеется в распоряжении редакции).

«Суд это почему-то не смутило. Бабушка говорит: „Я не знаю эту женщину, я ее не просила платить эти взносы за меня. Это какая-то схема“. Взносы платит кто-то другой, а потом они в суд предоставляют документы, что никаких нарушений нет, взносы уплачены и неважно, что они уплачены не ею лично и без ее ведома. Суд на это всё спокойно посмотрел и ничего в своем апелляционном определении об этом не написал. Мы считаем, что это очень странная история с точки зрения закона», — говорит Константин Швалев.

Банкротство не спасет

В апелляции пенсионерка тоже проиграла. Сейчас юристы готовятся обжаловать решение в кассации и жаловаться в прокуратуру, если и там получат отказ. Других вариантов у них просто нет, так как на бабушке висит долг в полмиллиона рублей, а признать себя банкротом она не может, так кредит взят под залог квартиры площадью в 35,4 квадратного метра (ее стоимость в договоре залога определили в 2,65 миллиона рублей), и в случае банкротства единственное жилье пенсионеров просто выставят на торги, оставив их на улице.

Также юристы писали заявления в полицию, но никакого ответа о том, проводится ли проверка или выдан отказ в возбуждении дела, до сих пор не получили. Кооператив, в свою очередь, обратился в суд с иском о взыскании с бабушки денег и обращении взыскания на ее квартиру.

«Он был приостановлен до рассмотрения дела в апелляции. Заседание назначено на октябрь. Требования предъявлены на сумму порядка полумиллиона рублей, и проценты до сих пор продолжают начисляться. Изначально если бы она платила вовремя, то должна была бы заплатить 975 тысяч рублей, притом что у нее реально на руках осталось 280 тысяч от этого кредита.

Из договора займа следует, что ставка составляет 17% годовых, но если учесть, что 188 тысяч она подарила КПК, то там уже никакие не 17%, а около 35%. Платеж на 65 тысяч — условно возвратный, но вернут его ей только тогда, когда она погасит весь долг, а сейчас она даже не может направить его в зачет», — добавляет юрист.

На мой взгляд, вся сделка для бабушки оказалась крайне невыгодной. Если бы она изначально знала, что членский взнос в 188 тысяч переходит в собственность кооператива, то вряд ли стала бы брать заем на таких условиях, да еще и под залог квартиры. Константин Швалев юрист

Редакция E1.RU также направила журналистский запрос в адрес кредитного потребительского кооператива. В телефонном разговоре представитель КПК отметила, что суды двух инстанций признали требования пенсионерки необоснованными и это подтверждено документами. Если мы получим более развернутый письменный комментарий, материал будет обновлен.

Весной мы рассказывали о проблеме еще одной пенсионерки из Екатеринбурга. После смерти дочери женщина осталась с крупным долгом по ипотеке и начала процедуру банкротства, которая едва не оставила ее на улице. После публикации на E1.RU банк простил екатеринбурженке весь долг, сохранив за ней квартиру.