«Люди, которые нас сопровождали, все погибли, никого не осталось». Россиянка чудом выжила во время мощнейшего наводнения в Непале

Россиянка чудом выжила во время мощнейшего наводнения в Непале Источник: albina.divaeva / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ); Ravi Pandey / Х

Россиянка чудом выжила во время мощного наводнения в Южной Азии. Об этом она сама рассказала MSK1.RU. Альбина Диваева была в составе группы, которая в последних рядах перешла границу между Непалом и Китаем. После катастрофы без вести пропали более 1300 человек, из которых 640 — туристы.

По словам Альбины, целью ее поездки было восхождение на Кайлас — это священная для индуистов и буддистов вершина в горах Западного Тибета. В Непал она поехала в составе международной группы, которая насчитывала 24–25 человек.

Возраст у всех участников разный: самый молодому члену команды — 23 года, а старшему — 68. В Гималаях они должны были пройти акклиматизацию. Накануне катастрофы группа начала спуск с гор и должна была добраться до границы.

«Те, кто медленно спускается, вышли в три часа ночи, чтобы успеть вовремя. Остальные вышли в пять утра. К 11 часам мы были уже внизу, дорога была просто ужасная, — вспомнила в разговоре с MSK1.RU Альбина. — Несколько дней шли дожди, и мы застревали даже на джипах. Погранпереход работает до 14:00, и мы были последней группой, которая в этот день прошла его», — вспоминает Альбина.

Альбина Диваева была в составе группы, которая одной из последних прошла границу между Непалом и Китаем Источник: albina.divaeva / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ) 25 августа, накануне катастрофы, ее группа приступила к спуску с гор Источник: albina.divaeva / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Катастрофа случилась 26 августа в 09:14. Поток воды, грязи, камней и льда внезапно хлынул вниз по рекам Бхоте-Коши и Тришули. Стихия смывала населенные пункты, дороги, мосты и объекты энергетической инфраструктуры. Только на участке между населенными пунктами Бетравати и Расувагадхи разрушены 42 км дорог. Проснувшись утром, Альбина и ее спутники осознали, как близка была смерть.

«Если бы кто-то из нашей группы не спустился вовремя, мы бы не прошли эту границу и нам бы пришлось остаться ночевать там, нас бы уже не было. Я вчера и сегодня плачу, потому что осознаю масштаб трагедии. Это просто ужасно, не укладывается в голове: мы только недавно проезжали деревни, а сегодня их не существуют. И людей, которые там жили, тоже», — рассказала MSK1.RU Альбина.

Люди, которые нас сопровождали, сотрудники отеля, водители, те, кто оформлял нам документы, — они все погибли, никого не осталось. Альбина Диваева туристка, чудом спасшаяся во время наводнения в Непале

Сначала причиной катастрофы называли землетрясение, но позднее специалисты пришли к версии об обрушении части ледника. По предварительным данным, лед и обломки могли перегородить реку примерно в 20 км выше погранперехода, образовав временное озеро, которое затем прорвало. Точная последовательность событий пока устанавливается.

«Наши портеры — люди, которые носили вещи в Гималаях, после спуска уехали в другой район. Им удалось спастись. По их словам, такой катастрофы еще никогда не было. Она разрушила очень много деревень тибетских. Никто не знал, что это настолько серьезно: живя в горах, они часто сталкиваются с легкими наводнениями и оползнями. Но никто не знал, что упал ледник. Полагаю, что местные недооценили это», — считает туристка.

Чудом выжившая россиянка рассказала, что происходило во время мощнейшего наводнения в Непале Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

По словам Альбины, в городе Санга, где ее группа сейчас находится, они встречали других туристов, чьи товарищи оказались в эпицентре стихийного бедствия. Со многими из них связь оборвалась.

«Мы здесь встретили русскоязычных туристов, тех, кто уже вышел с Кайласа. Они сказали, что часть их группы 26 августа пошла переходить границу и никто из них так и не вышел на связь. То же самое с группой Ирины Клонской: 26 августа они были тоже на границе. Последнее сообщения она отправила в 08:27, а катастрофа произошла уже в 09:14», — рассказала MSK1.RU девушка.

Катастрофа произошла 26 августа в 09:14. По предварительной информации, наводнение спровоцировал сход ледника Источник: Alerta Mundial / Х

Как рассказала девушка, сотрудники российского консульства запросили данные о пропавших у групп, которые потеряли контакт со своими людьми. Согласно релизу МИД РФ в Непале, в зоне бедствия в момент катастрофы находились как минимум четверо россиян. Но, по словам Альбины, их может оказаться гораздо больше.

«Сто процентов ситуация гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Официальные данные сообщают, только если нашли тело. А если тела нет, то человек считается пропавшим без вести», — поделилась она своей точкой зрения.

В Сеть попали кадры жуткого наводнения в Непале Источник: Preeti Sompura / Х

Среди пропавших — опытные туристы и гиды

Одной из пропавших оказалась известная российская путешественница, 38-летняя Елена Оксюз. Как пишут СМИ со ссылкой на родственников женщины, она приехала в Непал в составе группы из Эстонии, а после планировала отправиться в Тибет.

Известно, что она добралась до погранперехода Расувагадхи, а затем пропала. Согласно открытым данным, Елена больше 20 лет жила в Турции и проводила там авторские экскурсии. Она гид-историк, дипломированный экскурсовод, сомелье и бёрдвотчер (натуралист, в качестве хобби наблюдающий на птицами. — Прим. ред.).

В конце сентября она должна была работать гидом для «Клуба путешественников» Михаила Кожухова. Согласно информации на сайте фирмы, тур по городам античности на территории Турции должен был стартовать 27 сентября и занять неделю. Брать за него планировали 3990 евро, места успели купить 10 человек. Несмотря на пропажу Елены, информации об отмене на сайте нет, в статусе: «Идет оформление».

«Да, говорят, пропала. Она не наш сотрудник. Она гид, который живет и работает в Турции и с которым мы сотрудничаем. На связь с ее семьей мы не выходили», — объяснил MSK1.RU Михаил Кожухов.

27 сентября у Елены должен был стартовать тур по достопримечательностям античной Турции Источник: mktravelclub.ru

В Сети можно найти информацию о других турах Елены. Цены на ее экскурсии варьируются от 220 до 430 евро.

«Умею рассказывать об исторических достопримечательностях увлекательно и захватывающе, сообщая не только общеизвестные факты, но и малоизвестные подробности», — описывала себя Елена.

Еще одна пропавшая — 38-летняя Анна Пак из Санкт-Петербурга. Сообщалось, что она купила путевку у компании Mighty Himalaya Trek & Expedition и должна была отправиться в горный трекинг в составе группы из восьми человек.

Как писали СМИ со ссылкой на супруга Анны, команда, в составе которой была его супруга, заночевала неподалеку от пограничного поста Расувагадхи, а на рассвете пересекла границу. После этого Анна больше не выходила на связь. Известно, что она училась в Санкт-Петербургском государственном университете, работала в сфере IT-сфере и была опытной путешественницей — только за последние годы она совершила свыше 36 перелетов.

Родственники не могут связаться с 38-летней Анной Пак, она приехала из Санкт-Петербурга в Непал на горный трекинг Источник: Аня Пак / Vk.com