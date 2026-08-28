Вменяют шесть эпизодов: в Ярославле арестовали первого заместителя гендиректора ТГК-2

В Ярославле арестовали первого заместителя гендиректора ТГК-2 Источник: Суды Ярославской области / Max.ru

В Ярославле арестовали первого заместителя генерального директора ПАО «ТГК-2» Марата Дураева. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе судов региона.

Дураеву вменяют шесть эпизодов по статье о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ п. «г, е»). Судя по указанным пунктам, преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, из корыстной или иной личной заинтересованности.

Кировский районный суд избрал Марату Дураеву меру пресечения — его отправили в СИЗО до 15 октября 2026 года.

«‎Расследование уголовного дела ведет УФСБ России по Ярославской области», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Дураева увели из зала суда в наручниках Источник: Суды Ярославской области / Max.ru

Конкретные обстоятельства дела пока не озвучиваются.