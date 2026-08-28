Вменяют шесть эпизодов: в Ярославле арестовали первого заместителя гендиректора ТГК-2

В Ярославле арестовали первого заместителя генерального директора ПАО «ТГК-2» Марата Дураева. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе судов региона.
Дураеву вменяют шесть эпизодов по статье о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ п. «г, е»). Судя по указанным пунктам, преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, из корыстной или иной личной заинтересованности.
Кировский районный суд избрал Марату Дураеву меру пресечения — его отправили в СИЗО до 15 октября 2026 года.
«Расследование уголовного дела ведет УФСБ России по Ярославской области», — уточняется в сообщении пресс-службы.
Конкретные обстоятельства дела пока не озвучиваются.
В июне сообщалось об уголовное деле двоих экс-заместителей здравоохранения в Ярославской области. Максим Трусов и Наталья Гурьянова обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.