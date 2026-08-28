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Происшествия Атака БПЛА на Ярославль «Получили ранения»: в Ярославской области обломки БПЛА упали на автобус с пассажирами

«Получили ранения»: в Ярославской области обломки БПЛА упали на автобус с пассажирами

Что известно о случившемся

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В Ярославской области обломки БПЛА упали на автобус с пассажирами | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUВ Ярославской области обломки БПЛА упали на автобус с пассажирами | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Ярославской области обломки БПЛА упали на автобус с пассажирами

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Во время атаки БПЛА в Ярославской области ранним утром 28 августа обломки беспилотников упали на межмуниципальный автобус с пассажирами. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев.

«При падении обломков на межмуниципальный автобус 10 человек получили ранения», — уточнил глава региона.

Помимо этого, во время вражеского налета в Ярославской области пострадали еще 17 человек, один погиб.

«Пострадавшим оказываем всю необходимую помощь. Выражаю соболезнования родным погибшего. Вся необходимая поддержка и помощь им будет оказана», — рассказал Михаил Евраев.

Глава региона уточнил, что во время атаки произошло попадание обломков на промышленную инфраструктуру, жилой сектор и объекты торговли. Возгорания оперативно ликвидируют.

«Непосредственная угроза в настоящее время отменена. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — уточнил Михаил Евраев.

Утром 28 августа в Ярославской области завыли сирены, объявлена беспилотная опасность. В целях безопасности перекрывали часть трассы М-8 «Холмогоры», на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. В 10:05 губернатор Михаил Евраев сообщил, что ограничения были сняты.

На трассе Ярославль — Кострома, в районе села Туношна был затруднен проезд, там образовалась пробка. Из-за этого на время ограничивали движение автобусов, но позднее последствия беспилотной атаки были ликвидированы, а движение транспорта восстановили. Однако уточнялось, что часть автобусов следует по измененным маршрутам.

Из-за вражеского налета беспилотников в Ярославле закрыли два детских сада.

Все, что известно к этому часу публикуем в онлайн-трансляции.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Автобус Пассажир Атака БПЛА
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Комментарии
189
Гость
9 часов
Внимание. Для справки. Для "знатоков". Системы ПВО вместе с боевыми расчетами в ближайшем Магните не продаются. Вижу, вижу в динамике большую работу наших областных властей, силовых структур, МО, руководства ярославских предприятий по постоянному наращиванию сил и средств местной ПВО. Нас защищают! Спасибо воинам ПВО.
Гость
17 часов
Согласно требованиям ГО и ЧС пр атаке дрова люди должны сидеть в помещениях или убежищах. Какого прибора они ехали в автобусе
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Гость
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