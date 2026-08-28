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Дороги и транспорт Атака БПЛА на Ярославль Восстановлено движение из Ярославля в сторону Москвы

Восстановлено движение из Ярославля в сторону Москвы

Об этом сообщил губернатор области

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Снято перекрытие движения в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСнято перекрытие движения в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Снято перекрытие движения в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле сняли перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

«Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — сообщил губернатор региона Михаил Евраев в 10:05 28 августа.

Напомним, утром в Ярославле зазвучали сирены. В 5:32 губернатор Михаил Евраев сообщил о беспилотной опасности в регионе. Для обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Из-за этого вносились изменения в работу общественного транспорта.

В связи с последствиями беспилотной атаки на Костромском шоссе в районе села Туношна также было затруднено движение автотранспорта, ограничена работа пассажирских автобусов. В 9:21 власти региона сообщили, что на Костромском шоссе последствия беспилотной атаки ликвидированы. Движение транспорта было восстановлено.

Также для ликвидации последствий беспилотной атаки детские сады № 98 и № 28 в Ярославле закрыли для посещения. Дети перенаправлены в другие близлежащие дошкольные образовательные учреждения.

Всю информацию об атаке БПЛА на Ярославскую область можно узнать в нашей онлайн-трансляции.

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Комментарии
7
Гость
7 часов
Это именно та трасса, им.Мадьяра Броуди?
Гость
16 часов
Раз в две недели теперь прилетают к нам эти птички. По графику и выстроеному маршруту. Интересно наблюдать с брагинской высотки на небесные баталии. Красочно и шумно.
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Гость
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