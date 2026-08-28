Восстановлено движение из Ярославля в сторону Москвы

В Ярославле сняли перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.
«Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — сообщил губернатор региона Михаил Евраев в 10:05 28 августа.
Напомним, утром в Ярославле зазвучали сирены. В 5:32 губернатор Михаил Евраев сообщил о беспилотной опасности в регионе. Для обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Из-за этого вносились изменения в работу общественного транспорта.
В связи с последствиями беспилотной атаки на Костромском шоссе в районе села Туношна также было затруднено движение автотранспорта, ограничена работа пассажирских автобусов. В 9:21 власти региона сообщили, что на Костромском шоссе последствия беспилотной атаки ликвидированы. Движение транспорта было восстановлено.
Также для ликвидации последствий беспилотной атаки детские сады № 98 и № 28 в Ярославле закрыли для посещения. Дети перенаправлены в другие близлежащие дошкольные образовательные учреждения.
Всю информацию об атаке БПЛА на Ярославскую область можно узнать в нашей онлайн-трансляции.