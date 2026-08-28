Восстановлено движение из Ярославля в сторону Москвы

Снято перекрытие движения в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле сняли перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

«Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — сообщил губернатор региона Михаил Евраев в 10:05 28 августа.

Напомним, утром в Ярославле зазвучали сирены. В 5:32 губернатор Михаил Евраев сообщил о беспилотной опасности в регионе. Для обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Из-за этого вносились изменения в работу общественного транспорта.

В связи с последствиями беспилотной атаки на Костромском шоссе в районе села Туношна также было затруднено движение автотранспорта, ограничена работа пассажирских автобусов. В 9:21 власти региона сообщили, что на Костромском шоссе последствия беспилотной атаки ликвидированы. Движение транспорта было восстановлено.

Также для ликвидации последствий беспилотной атаки детские сады № 98 и № 28 в Ярославле закрыли для посещения. Дети перенаправлены в другие близлежащие дошкольные образовательные учреждения.