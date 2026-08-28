Забудьте про Анталью: 7 удивительных мест Турции, о которых молчат гиды

Стамбулом и экскурсиями из отелей в Анталье достопримечательности Турции не ограничиваются Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Думали, что видели в Турции всё, отстояв очередь в Айя-Софию и сделав сотню кадров на фоне воздушных шаров в Каппадокии? Пока большинство туристов штурмует травертины Памуккале или бродит вокруг Галатской башни, настоящие сокровища скрываются вдали от протоптанных гидами маршрутов. Мы отыскали секретные локации, о которых не догадываются даже опытные путешественники. Вот 7 удивительных достопримечательностей Турции, о которых вам вряд ли расскажут отельные гиды.

Троянский конь

На набережной в городе Чанаккале — это на западе Турции и рядом с проливом Дарданеллы — стоит огромный деревянный конь. Сразу вспомнили легенды и мифы Древней Греции? И правильно: эта фигура — отсылка к истории про троянского коня.

Горожане спокойно прогуливаются мимо гигантского коня, который снимался вместе с Брэдом Питтом Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Сама деревянная скульптура не сохранилась за века, а на набережной установлен огромный реквизит из фильма «Троя» (+) с Брэдом Питтом. После съемок киностудия Warner Bros. подарила деревянного коня турецкому городу, и его установили в центре Чанаккале.

Туристов в Чанаккале немного Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Впрочем, от древнего города Трои до наших дней сохранились только руины. Они находятся примерно в 30 километрах от Чанаккале, и это место рекомендовано к посещению всем любителям археологии и античной истории.

Сейчас под огромной скульптурой чилят уличные собаки Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Храм Аполлона

Чтобы увидеть еще одну достопримечательность, сохранившуюся от древних греков, нужно добраться до города Дидим на побережье Эгейского моря. Здесь, на территории древнего поселения, сохранился храм Аполлона.

Всё, что осталось от величественного храма Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Это один из самых грандиозных долгостроев античности. Греки возводили его несколько столетий, но так и не закончили. Но масштабы сохранившихся построек поражают.

Толп туристов здесь почти не бывает Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Только представьте, что эти огромные 20-метровые колонны, барельефы с головой Медузы Горгоны и святилище жрецов создавали без подъемных кранов и строительной техники.

Изящная резьба по камню сохранилась до наших дней Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

В отличие от того же Эфеса, куда массово везут туристов на экскурсии, здесь практически нет зазывал возле сувенирных магазинов и суеты. Храм Аполлона и древний город находятся в черте Дидима, и здесь можно спокойно побродить между руинами, разглядывая резьбу, которой больше двух тысяч лет.

Эти постройки пережили столько исторических событий! Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Ассос

Еще одна локация для любителей истории — древний город Ассос на холме у Эгейского моря. В IV веке до нашей эры сюда приехал Аристотель, открыл свою философскую школу и прожил здесь несколько лет.

С площадки, где сохранились руины храма Афины, открывается умопомрачительный вид на Эгейское море Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

На самой высокой точке этого древнего города находятся руины храма Афины. От величественного сооружения сохранились массивные колонны и основание. С вершины открывается панорамный вид на море, оливковые рощи и каменные дома современной деревни Бехрамкале.

Остатки жилых построек античных времен Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Дополняют атмосферу античного поселения сохранившиеся фрагменты крепостных стен и древний амфитеатр, вырубленный прямо в склоне холма. Чтобы поблуждать среди руин, нужна удобная обувь, запасы воды и хорошая физическая подготовка: перепад высот местами очень серьезный, и подниматься наверх, к выходу, от амфитеатра непросто.

Амфитеатр превосходно сохранился Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Деревня Шириндже

Высоко в горах, в ста километрах от Измира, на Эгейском побережье сохранилась старинная деревня, которая славится на всю Турцию (и не только) виноделием. До 1920-х годов здесь жили греки, а турки, которые пришли на их место после образования республики, сохранили местный промысел.

Шириндже популярна в первую очередь у местных туристов Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

В Шириндже делают не только классическое вино из винограда, но и знаменитые фруктовые и ягодные вина. В местных лавках на каждом шагу предлагают попробовать вино из дыни, граната, шелковицы, персика, ежевики или айвы.

Вино можно продегустировать и купить на каждом шагу Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Вся деревня выглядит как живая декорация: узкие мощеные улочки идут круто вверх, а вдоль них стоят двухэтажные дома с резными деревянными балконами. Своей аутентичностью и виноделием она и привлекает туристов, но мировую известность Шириндже получила в 2012 году благодаря пророчеству о конце света.

Энергетика у этого места и правда сильная Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Предсказатели объявили эту деревню одним из двух безопасных мест на планете из-за близости к месту вознесения Девы Марии и особой энергетики, способной спасти от апокалипсиса. Тогда местные виноделы даже выпустили специальное «Вино конца света».

Деревня утопает в зелени Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Музей мозаики «Зевгма»

В городе Газиантепе на юго-востоке Турции находится один из крупнейших в мире музеев античной мозаики — «Зевгма». Здесь хранится знаменитая «Цыганка» — фрагмент изображения менады, спутницы бога Диониса. Ее называют восточной Моной Лизой из-за эффекта «живого взгляда» — кажется, что девушка смотрит вам прямо в глаза. Для этого фрагмента мозаики в музее сделали отдельную темную комнату, куда пускают по очереди и не разрешают фотографировать.

Мозаика и на стенах, и на полу Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU Удивительная детализация Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Остальные экспонаты тоже поражают реализмом: римские мастера выкладывали из цветных камней картины с трехмерными изображениями, тенями, водой и мифологическими сюжетами, которые выглядят как художественные произведения.

Некоторые артефакты пострадали Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU Некоторые шедевры сохранились почти полностью Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Увы, это не все мозаики, которые сохранились со времен Римской империи, когда в Зевгме жило около 80 тысяч человек. В конце 1990-х город должен был полностью уйти под воду из-за строительства плотины на Евфрате. Археологи со всего мира устраивали экстренные раскопки за считаные дни до затопления и вытаскивали эти артефакты, которые сейчас можно увидеть в музее.

Этот музей стоит того, чтобы увидеть его экспонаты своими глазами Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Музей Рахми Коча

В Анкаре не проходите мимо музея турецкого мультимиллионера Рахми Коча. Этот огромный комплекс сам по себе достопримечательность, так как он находится в здании старинного османского караван-сарая прямо у стен древней крепости. Но главный арт-объект, ради которого сюда приходят, — это необычная инсталляция «Анаморфоз Ататюрка» чешского скульптора Патрика Прошко.

Вход в музей — со старинной улочки Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Сразу цельную скульптуру вы не увидите — композиция собрана из 539 бытовых предметов, книг, вещей и деталей, связанных с жизнью основателя Турецкой Республики, Мустафы Кемаля Ататюрка.

Вот из чего состоит инсталляция Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Вблизи это выглядит как хаотичная куча разнородных объектов: печатные машинки, керосиновые лампы, музыкальные инструменты, швейные машинки, часы, виниловые пластинки и книги. Но стоит отступить на несколько метров и посмотреть через специальный прибор, как оптическая иллюзия складывается в объемный и узнаваемый портрет лидера турецкой нации.

При повороте головы черты Ататюрка начинают угадываться Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU Посмотреть на портрет можно через специальное устройство Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Музей бумажной фабрики

Еще одна достопримечательность, до которой практически не добираются туристы, находится в маленьком городе Измите в 80 километрах от Стамбула. Это один из главных промышленных музеев в Турции — здание бывшей бумажной фабрики SEKA.

Здесь можно даже выйти на крышу и посмотреть на залив Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

В 1930-х годах ее с нуля построил инженер Мехмет Али Кагытчы, который решил основать в молодой республике собственное производство бумаги. Предприятие проработало 70 лет, а затем — в нулевых годах — огромный заводской комплекс превратили в интерактивный музей.

Устройство цехов сохранилось в первозданном виде Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Здание бумажной фабрики сохранили в первозданном виде. Это настоящие заводские цеха площадью 12 тысяч квадратных метров, где посетители ходят прямо между гигантскими стальными турбинами, целлюлозными варочными котлами и огромными бумагоделательными машинами.

По зданию фабрики можно спокойно гулять и даже трогать экспонаты руками Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU