Ответ удивит даже бывалых: срезать или выкручивать — эксперт раз и навсегда разрешил главный спор грибников

Хотя микологи давно ответили на вопрос, что правильнее — выкручивать или срезать грибы, спор любителей тихой охоты продолжается до сих пор Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Как рассказал «Доктору Питеру» Дмитрий Тихомиров, ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета», микологи дают на этот вопрос однозначный ответ: абсолютно не важно, срезаете вы гриб ножом или аккуратно выкручиваете руками.

По словам эксперта, грибница (мицелий) растет в почве, часто довольно глубоко, это целая сеть тонких нитей, которая пронизывает лесную подстилку и почву на метры вокруг. То, что мы видим на поверхности — шляпка и ножка, — лишь плодовое тело, орган размножения гриба, а не сам организм.

«Когда вы срезаете гриб ножом, вы отделяете плодовое тело от грибницы в одной точке. Когда вы аккуратно выкручиваете гриб, отделяются только тонкие соединительные нити, так называемые тяжики, а сама грибница всё равно остается нетронутой в земле. Это всё равно что сорвать яблоко с яблони, но мы же этим не причиняем никакого вреда дереву!» — поясняет Дмитрий Тихомиров.

Как объясняет эксперт, корни мифа «только срезать» — советские и литературные. Огромную роль сыграла книга Владимира Солоухина «Третья охота».

«Это своего рода библия русских грибников, да и моя одна из любимых книг. Там прямо написано: „Лучше их срезать ножом, нежели выдирать“. И эти фраза стала догмой на десятилетия. Но, что интересно, в той же самой книге Солоухин цитирует крупного миколога Бориса Василькова, который прямо говорит обратное: „Срезать белый гриб вовсе не обязательно, и если срывать его, то грибница всё равно не страдает“. То есть даже сам автор мифа приводил в своей книге научное опровержение, просто читатели запомнили первую фразу, а не вторую».

Как безопасно собрать грибы, если с собой нет ножика

Такая ситуация бывает у всех, даже у опытных грибников. Например, забыли нож дома или он потерялся в кустах, тут вдруг увидели перед собой море грибов на опушке. Что делать, чтобы не навредить грибнице и не поломать сами грибы?

«Аккуратно выкрутите гриб, никакого вреда лесу это не наносит. Нож я использую исключительно для одного — чтобы очистить ножку гриба от остатков земли, не пачкать другие грибы и уменьшить время на обработку сбора дома . Но если забыл нож — что уж поделать, кладу в корзинку как есть», — говорит Тихомиров.

По словам эксперта, вместо ножа для очистки низа грибной ножки можно также использовать что угодно жесткое: край монеты, ключ, крепкую веточку, даже ноготь. Получится не совсем гигиенично, но приемлемо, если вы всё равно будете чистить гриб дома еще раз. А лучше держать в машине или в рюкзаке запасной дешевый складной ножик, который решает проблему навсегда.

«Но самое главное: всегда осматривайте место среза или отрыва прямо в лесу. Если внутри мякоть неожиданно яркая, странно пахнет или структура непривычная, оставьте гриб на месте, даже если он похож на съедобный. Без ножа сложнее провести полную проверку, поэтому в сомнительных случаях лучше перестраховаться».

На чьей стороне вы? Срезать, конечно же! Только выкручивать! Мне без разницы

Ранее эксперт перечислил 5 полезных правил, которые помогут в лесу легко собрать полную корзину. Как говорит специалист, когда вы уверены в каждом грибе в корзине, вы расслаблены и внимательны. А когда берете что-то сомнительное, то начинаете нервничать и тратить энергию не на поиск, а на сомнения: