«Желаю всем скорее с них слезть»: фармацевт раскрыл, какие лекарства приносят аптекам огромную прибыль, и назвал препараты-пустышки

Противовирусные препараты и капли для носа стабильно входят в топ продаж Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Почему одно лекарство стоит 100 рублей, а другое от такой же болезни — несколько тысяч? Правда ли, что средства с натуральным составом лечат более бережно? Сколько мы переплачиваем за известный бренд и стоит ли это того? Все вопросы наши коллеги из NGS42.RU задали фармацевту одной из аптек. Специалист рассказал, как отличить действующий препарат от плацебо в красивой упаковке и сберечь кошелек при походе за медикаментами.

Топ продаж и чем лечить ОРВИ

Возглавляют рейтинг продаж всевозможные обезболивающие, в том числе с противовоспалительным эффектом. Самые ходовые средства на прилавках меняются в зависимости от сезона. Например, осенью это будут противовирусные препараты.

— В числе самых популярных товаров — и «наши любимые» сосудосуживающие для носа. Я желаю всем с них скорее слезть, даже с учетом того, что они делают нам отличную прибыль, — говорит провизор, советуя снижать дозировку постепенно.

В большинстве случаев при симптомах простуды врачи назначают противовирусные лекарства. Эксперт утверждает: подобные препараты, имеющие клинически подтвержденную эффективность, действительно существуют. Но всё не так просто:

— Например, «Римантадин» точно эффективен. Но он работает, только если вы болеете гриппом А. При других штаммах и тем более ОРВИ он не поможет. Без него вы будете болеть неделю, а с ним семь дней.

Также в аптеках постоянно спрашивают «Анаферон». Его назначают многие педиатры и терапевты. По словам эксперта, он эффективен не более, чем гомеопатия. Тем не менее врачи должны его назначать, так как этого требует официальный протокол лечения. Как в схемы, одобренные Минздравом, попал препарат, не прошедший убедительных клинических исследований, — вопрос скорее политический.

Противовирусные при гриппе эффективны, но есть нюанс Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

— Для детей и беременных могу порекомендовать «Виферон» в свечах. По крайней мере, эффект есть: когда работал участковым терапевтом — заметил, что он всё более действенный.

Популярен в народе и гомеопатический «Оциллококцинум». Французский производитель утверждает, что он подходит для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ. В составе заявляется печень и сердце утки, у которой якобы есть схожие с человеком бактерии, но по факту их никогда не находили.

— К счастью, навредить препарат точно не сможет. Если пациентам от него становится легче из-за убеждения, что они могут себе это позволить, то почему бы и нет. Главное, чтобы не пили яд.

Специалист подчеркивает: перед приемом любых препаратов нужна консультация врача. Лечиться по советам из интернета смертельно опасно.

Когда мы переплачиваем за бренд?

Фармацевт объяснил, из чего складывается цена на лекарства и почему одни стоят копейки, а другие — тысячи.

Разработка оригинального препарата обходится фармкомпаниям порой в сотни миллионов рублей. Новая формула проходит дорогостоящие клинические испытания, которые выявляют эффективность и побочные действия. Соответственно, когда лекарство попадает на рынок, оно стоит очень дорого. Выручка от продаж в итоге должна полностью покрыть затраты на его производство, рекламу и принести прибыль.

Яркая упаковка эффективности не гарантирует Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

При этом дорогие лекарства действительно работают. Производители на несколько лет защищают формулу патентом, наличие которого значит, что ни один другой изготовитель не имеет права использовать разработку. Когда срок действия патента выходит, рынок заполняют дженерики.

— Грубо говоря, это та же формула, только несколько видоизмененная, например, добавлена какая-то подгруппа вещества. В целом получается препарат с похожим действием, но он не проходит тех же испытаний.

По этой причине аналоги стоят дешевле, но полной картины в этом случае нет, и эффективность может оказаться сниженной на 20–30, а то и 50%.

Реально сэкономить можно на лекарствах, которые давно вышли на рынок. Например, парацетамол будет одинаково эффективен и в таблетках за 100 рублей, и в «ТераФлю» за 1000.

— Как правило, я советую выбирать медикаменты в среднем ценовом сегменте. Если лекарство стоит 5–10% от цены оригинала — с ним явно что-то не так. Наценка за хорошо прорекламированный бренд составляет максимум 15% от менее именитого препарата, который остается эффективным.

Простой, советский…

Многие предпочитают травяные препараты, считая, что чем натуральнее, тем лучше. Да и цена на грудной сбор неизменно радует. Например, обычный советский «Мукалтин» действует, по сути, так же, как и дорогой сироп, разжижающий мокроту, основанный на травах.

При этом надо понимать, что травяные препараты содержат именно перемолотые части целых растений, а значит, помимо нужного эффекта они могут иметь ряд побочек, включая аллергические реакции.

В случае если медикамент имеет в составе очищенное действующее вещество, при этом в увеличенной концентрации, мы получаем максимум необходимого действия и минимум нежелательных эффектов на организм. Получается, что «натуральное» далеко не всегда лучше так называемой «химии».

Импортозамещение на здоровье

Сотрудник аптеки отмечает: ему редко доводилось сталкиваться с недовольством пациентов из-за исчезновения некоторых импортных лекарств, но всё же подобные случаи бывают.

— В целом большая часть людей понимает текущую ситуацию. Да и не все чувствуют разницу между оригиналом и замещенным, наши даже дешевле зачастую.

При этом он отмечает, что у дженериков, сделанных наспех на замену импортным аналогам, наблюдается больше побочных эффектов, а действуют они не столь выраженно. Врачам приходится увеличивать дозировки, что может усиливать и негативный эффект.