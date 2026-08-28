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Попадание в автобус, погибший и раненые: всё об атаке БПЛА на Ярославль — коротко

Собрали, что известно о налете 67 беспилотников на регион 28 августа

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Ярославль подвергся массированной атаке БПЛА | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU (фото носит иллюстративный характер)Ярославль подвергся массированной атаке БПЛА | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU (фото носит иллюстративный характер)

Ярославль подвергся массированной атаке БПЛА

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU (фото носит иллюстративный характер)

28 августа Ярославль подвергся массированной атаке БПЛА. Рано утром на улицах завыли сирены. В 5:32 губернатор Михаил Евраев сообщил о беспилотной опасности в регионе. Рассказываем коротко, что известно о налете.

  • Еще до объявления беспилотной опасности в 5:06 в Ярославле были введены ограничения в работе аэропорта — временно отменен прием и выпуск самолетов;

  • Сразу после объявления беспилотной опасности перекрыли движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы — в районе пересечения Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги. Из-за этого были внесены изменения в работу общественного транспорта. Автобусы, которые обычно следуют по Московскому проспекту, пустили по Суздальскому шоссе и улице Калинина, также часть рейсов укоротили до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и Московского ж/д вокзала. Межмуниципальные автобусные маршруты в направлении Москвы временно не ходили. В 10:05 поступила информация о снятии перекрытия.

  • В 7:31 власти объявили, что в связи с необходимостью ликвидации последствий беспилотной атаки закрыли детские сады № 98 и № 28 в Ярославле. Дети перенаправлены в другие близлежащие дошкольные образовательные учреждения.

  • В 8:43 губернатор сообщил, что из-за последствий налета на Костромском шоссе в районе села Туношна затруднено движение транспорта. Также временно ограничили работу пассажирских автобусов на данном направлении.

  • В 9:21 последствия беспилотной атаки на Костромском шоссе ликвидированы. Движение транспорта восстановлено.

  • В 10:05 сняли перекрытие дороги на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

  • В 10:29 губернатор сообщил, что непосредственная угроза отменена, и рассказал о последствиях атаки.

Последствия атаки на Ярославль

  • Ликвидированы все 67 вражеских беспилотников, которые были зафиксированы над территорией региона утром 28 августа.

  • В результате атаки погиб 1 человек, 27 были ранены. В том числе 10 человек пострадали при падении обломков БПЛА на межмуниципальный автобус. Губернатор заверил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Также он пообещал поддержку родным погибшего.

  • Произошло попадание обломков на промышленную инфраструктуру, в жилой сектор и объекты торговли. Власти сообщили, что все возникшие возгорания оперативно ликвидируются.

Всю информацию об атаке БПЛА на Ярославскую область можно узнать в нашей онлайн-трансляции.

Обновление на 28 августа 17:00.

Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ).

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корреспондент
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Комментарии
89
Гость
14 часов
Триумфально заканчивается трудовая неделя простых ярославцев. Есть о чем посудачить в тесной компании на даче.
Гость
16 часов
У нас ещё тушат, обещали к субботе закончить. Но это не факт что мы не будем ещё принимать подарки. А ведь скоро выборы, как ити на избирательный участок не знаю.
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