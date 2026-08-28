Попадание в автобус, погибший и раненые: всё об атаке БПЛА на Ярославль — коротко

Еще до объявления беспилотной опасности в 5:06 в Ярославле были введены ограничения в работе аэропорта — временно отменен прием и выпуск самолетов;

Сразу после объявления беспилотной опасности перекрыли движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы — в районе пересечения Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги. Из-за этого были внесены изменения в работу общественного транспорта. Автобусы, которые обычно следуют по Московскому проспекту, пустили по Суздальскому шоссе и улице Калинина, также часть рейсов укоротили до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и Московского ж/д вокзала. Межмуниципальные автобусные маршруты в направлении Москвы временно не ходили. В 10:05 поступила информация о снятии перекрытия.

В 7:31 власти объявили, что в связи с необходимостью ликвидации последствий беспилотной атаки закрыли детские сады № 98 и № 28 в Ярославле. Дети перенаправлены в другие близлежащие дошкольные образовательные учреждения.

В 8:43 губернатор сообщил, что из-за последствий налета на Костромском шоссе в районе села Туношна затруднено движение транспорта. Также временно ограничили работу пассажирских автобусов на данном направлении.

В 9:21 последствия беспилотной атаки на Костромском шоссе ликвидированы. Движение транспорта восстановлено.

В 10:05 сняли перекрытие дороги на выезде из Ярославля в сторону Москвы.