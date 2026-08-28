Попадание в автобус, погибший и раненые: всё об атаке БПЛА на Ярославль — коротко

28 августа Ярославль подвергся массированной атаке БПЛА. Рано утром на улицах завыли сирены. В 5:32 губернатор Михаил Евраев сообщил о беспилотной опасности в регионе. Рассказываем коротко, что известно о налете.
Еще до объявления беспилотной опасности в 5:06 в Ярославле были введены ограничения в работе аэропорта — временно отменен прием и выпуск самолетов;
Сразу после объявления беспилотной опасности перекрыли движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы — в районе пересечения Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги. Из-за этого были внесены изменения в работу общественного транспорта. Автобусы, которые обычно следуют по Московскому проспекту, пустили по Суздальскому шоссе и улице Калинина, также часть рейсов укоротили до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и Московского ж/д вокзала. Межмуниципальные автобусные маршруты в направлении Москвы временно не ходили. В 10:05 поступила информация о снятии перекрытия.
В 7:31 власти объявили, что в связи с необходимостью ликвидации последствий беспилотной атаки закрыли детские сады № 98 и № 28 в Ярославле. Дети перенаправлены в другие близлежащие дошкольные образовательные учреждения.
В 8:43 губернатор сообщил, что из-за последствий налета на Костромском шоссе в районе села Туношна затруднено движение транспорта. Также временно ограничили работу пассажирских автобусов на данном направлении.
В 9:21 последствия беспилотной атаки на Костромском шоссе ликвидированы. Движение транспорта восстановлено.
В 10:05 сняли перекрытие дороги на выезде из Ярославля в сторону Москвы.
В 10:29 губернатор сообщил, что непосредственная угроза отменена, и рассказал о последствиях атаки.
Последствия атаки на Ярославль
Ликвидированы все 67 вражеских беспилотников, которые были зафиксированы над территорией региона утром 28 августа.
В результате атаки погиб 1 человек, 27 были ранены. В том числе 10 человек пострадали при падении обломков БПЛА на межмуниципальный автобус. Губернатор заверил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Также он пообещал поддержку родным погибшего.
Произошло попадание обломков на промышленную инфраструктуру, в жилой сектор и объекты торговли. Власти сообщили, что все возникшие возгорания оперативно ликвидируются.
Всю информацию об атаке БПЛА на Ярославскую область можно узнать в нашей онлайн-трансляции.
Обновление на 28 августа 17:00.
Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ).