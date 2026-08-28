«А с котом что делать? Два раза теперь ходить к ветеринару». Из-за подростков хотят ужесточить продажу успокоительных для животных

Из-за подростков в России хотят ужесточить продажу собачьих успокоительных Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Минсельхоз России намерен изменить порядок назначения ветеринарного габапентина и добавить его в перечень препаратов, которые можно приобрести только по рецепту. Сейчас ветврачи его используют для снижения тревожности и стресса у животных, а также в составе комплексной терапии хронической и нейропатической боли.

Предложенные меры уже вызвали недовольство среди владельцев домашних животных. Как пояснили MSK1.RU, они опасаются, что привычное лечение питомцев станет менее доступным.

Почему решили усилить контроль?

Инициатива появилась на фоне сообщений о том, что ветеринарный габапентин стали использовать не по назначению, в том числе подростки. В 2025 году продажи ветеринарных препаратов с габапентином в стране выросло в 6 раз. Хотя на ветеринарном рынке он появился только в 2024 году.

Как пояснила доктор медицинских наук, психиатр Анна Портнова, габапентин назначается в неврологической практике как противосудорожный препарат при лечении эпилепсии, при различных болях неврологического происхождения. В психиатрии этот препарат используется наряду с другими нормотимиками.

В ноябре 2025 года Минздрав включил препарат для людей в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. Новые правила начали действовать с 1 марта 2026 года. Такой режим предполагает более строгий контроль за оборотом препаратов. Аптеки обязаны вести специальную отчетность, а отпуск лекарств осуществляется по рецепту.

После ужесточения правил ситуация на рынке изменилась. В частности, появились сообщения о том, что подростки начали приобретать ветеринарные препараты с габапентином, рассчитывая получить психоактивный эффект. Доза в них меньше, чем в «человеческом», поэтому дети скупали лекарство пачками на маркетплейсах.

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В январе 2026 года после сообщений об отравлениях подростков средствами для животных, содержащими габапентин, ассоциация «СоюзФарма» обратилась в Минсельхоз с предложением усилить контроль за такими препаратами. Уже в феврале регулятор поддержал инициативу и приступил к подготовке соответствующих изменений.

«Он вызывает сильное такое оглушающее действие. Кроме того, в больших дозах может вызвать отравление, вплоть до тяжелых последствий. Поэтому неконтролируемое использование опасно, — объяснила психиатр Анна Портнова. — Дети более чувствительны к психотропным препаратам. Для них побочные действия могут быть более выражены. При регулярном приеме может меняться формула крови, то есть снижаться количество лейкоцитов, а лейкоциты — это защита организма от инфекций».

Сейчас документ проходит процедуру общественного обсуждения, которая продлится до 1 сентября. В случае утверждения новые требования начнут действовать с 1 марта 2027 года. Срок действия приказа рассчитан до 1 марта 2031 года.

Что именно может измениться?

Согласно данным ФГБУ «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов», в России зарегистрировано 7 ветеринарных препаратов на основе габапентина. Их назначают, в частности, для уменьшения тревожности у домашних животных и в составе комплексного лечения нейропатической боли.

Проект приказа предусматривает не только включение габапентина в перечень рецептурных ветеринарных средств. Документ также предполагает ряд других изменений. Власти предлагают обновить форму рецептурного бланка, а также форму требований, используемых ветеринарными и животноводческими организациями.

Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Как изменения отразятся на владельцах животных?

Некоторые хозяева питомцев уже сталкиваются с трудностями при покупке препаратов с габапентином. В редакцию MSK1.RU обратилась читательница Валентина. По ее словам, дома у нее живут несколько котов и одному из животных из-за тревожности и особенностей характера назначен препарат. Для питомца прием лекарства особенно важен перед посещением ветеринарной клиники. Без него поездка к врачу становится значительно стрессовой: животное сильнее нервничает и тяжелее переносит дорогу и сам прием.

«Не думала, что в итоге всё так обернется и что столкнусь с проблемами из-за желания некоторых людей купить этот препарат без рецепта. Где-то месяцев 9 назад при покупке в зоомагазине мне сказали: " Вы знаете, что скоро его без рецепта мы не сможем продавать? " А с котом мне что делать? Два раза теперь ходить к ветеринару: один раз без него, чтобы получить рецепт, а потом уже с котом? Ужасный бред. Я понимаю, хорошо, ограничьте его продажу на маркетплейсах, но в зоомагазинах взрослым людям его должны отпускать, как раньше», — поделилась с нами Валентина.

Валентина пробовала давать питомцу и другие успокоительные, но коту от них стало хуже.

Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Ветеринарные врачи же с инициативой согласны и полностью поддерживают ужесточение выдачи его по рецепту. Как пояснил MSK1.RU ветврач высшей категории Михаил Шеляков, лекарство стали выписывать даже тем пациентам, которым оно не было необходимо.

«Фактически все препараты, которые используются в ветеринарии, например антибиотики, они давным-давно рецептурные, и проблем в этом нет. Если габапентин будет рецептурным, ничего страшного не произойдет. С полок он не исчезнет, — уточняет врач. — Была будто реклама этого препарата. Он ворвался на ветеринарный рынок, и стали его назначать абсолютно всем. Причем неважно, какое обращение: отит, травма или пищеварительные расстройства».

С ним согласился еще один ветеринар, директор сети ветеринарных клиник в Москве Константин Садоведов.

«Это ожидаемая инициатива. Рецепт станет элементом контроля для наркозависимых, — объясняет врач. — Понимаем переживания людей. Мы знаем одно: страдают законопослушные, а незаконопослушные никогда страдать не будут, потому что этот запрет их не остановит. Они продолжат покупать препараты на различных маркетплейсах. Запретить им не сможет ни Россельхознадзор, ни Роспотребнадзор».

При этом опасения хозяев питомцев врачам понятны. Ведь никому не хочется травмировать своего питомца очередными походами в клинику. Поэтому эксперты рекомендуют в этих случаях вызывать ветеринара на дом или просить продлить рецепт в электронном порядке.

«За каждым рецептом, возможно, нужен будет очный прием ветеринара, для того чтобы выписать сильнодействующие препарат. Тут очевидно опасение владельца, что вроде бы как приходится каждый раз из-за каждой бумажки, из-за каждого рецепта тащить кота куда-то. Что в общем тоже на его здоровье может повлиять не самым положительным образом», — уточняет Михаил Шеляков.

Тем временем владельцы опасаются, что после введения новых правил получить необходимый препарат станет сложнее. При этом окончательное решение пока не принято. Проект приказа находится на стадии общественного обсуждения.

Как считаете, нужно ли ужесточать продажу ветпрепарата? Нет, подростки найдут, где купить лекарство и без рецепта Да, так можно контролировать продажу сильнодействующих препаратов

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