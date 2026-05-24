«Во всех округах региона»: в Ярославской области открыли фан-зоны для трансляций парада «Локомотива»

В Ярославской области трансляции чемпионского парада «Локомотива» будут показывать в фан-зонах. Мероприятие пройдет 24 мая в честь победы железнодорожников в финале плей-офф КХЛ.
«Для тех, кто не сможет присоединиться лично, организуем фан-зоны с трансляцией во всех округах региона. Также трансляция мероприятия будет организована на телеканале „ЯПервый“. Приглашаю всех поддержать наших чемпионов — вживую или онлайн. Такие моменты становятся частью истории региона, и важно прожить их вместе!», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Где смотреть чемпионский парад «Локомотива»
Фан-зона для болельщиков с праздничной программой на Советской площади будет организована с 15 до 18 часов. Участие в мероприятии примет команда «Локомотив». Хоккеисты проедут от «Арены-2000» до Советской площади на двухэтажных брендированных автобусах, чтобы встретиться с болельщиками.
В Рыбинске — на площади перед ДС «Полет», Волжская набережная, 40.
В Гаврилов-Яме — на Советской площади.
В Переславле-Залесском — в Доме культуры, Народная площадь, 8.
В Пошехонье — в кинотеатре «Юбилейный», улица Советская, 13/23.
В Тутаеве — в Центральном парке в границах улиц Комсомольской, Дементьева и Соборной.
В Угличе — в парке Победы.
В Данилове — в молодежном центре «Бригантина», улица Вятская, 4.
В поселке Некрасовское — на площади у ДК, улица Пролетарская, 2.
В поселке Борисоглебском — на Советской площади.
В Ростове Великом — в Городском саду, Советская площадь, 20б.
В Ярославском округе — в молодежном центре «Содействие», поселок Лесная Поляна, 37.
В Брейтове — в Доме культуры округа, улица Республиканская, 23.
В Большом Селе — на стадионе, улица Сурикова.
В Рыбинском округе — в поселке Каменники, улица Заводская, рядом с домом № 7, и в поселке Судоверфь, улица Водников, 11.
В поселке Пречистое — в Центральном парке.
В Некоузе — на улице Советской, 23, экран у хоккейного корта.
В Любиме — в парке «Большое сердце маленького города».
В Мышкине — на Успенской площади.
Посмотреть трансляцию парада из дома можно по телеканалу «ЯПервый».
Напомним, в Ярославле из-за проведения «Парада чемпионов» перекрыли центральные улицы. Мы публиковали программу мероприятий с расписанием.