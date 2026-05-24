«Во всех округах региона»: в Ярославской области открыли фан-зоны для трансляций парада «Локомотива»

Фан-зона для болельщиков с праздничной программой на Советской площади будет организована с 15 до 18 часов. Участие в мероприятии примет команда «Локомотив». Хоккеисты проедут от «Арены-2000» до Советской площади на двухэтажных брендированных автобусах, чтобы встретиться с болельщиками.

В Рыбинске — на площади перед ДС «Полет», Волжская набережная, 40.

В Гаврилов-Яме — на Советской площади.

В Переславле-Залесском — в Доме культуры, Народная площадь, 8.

В Пошехонье — в кинотеатре «Юбилейный», улица Советская, 13/23.

В Тутаеве — в Центральном парке в границах улиц Комсомольской, Дементьева и Соборной.

В Угличе — в парке Победы.

В Данилове — в молодежном центре «Бригантина», улица Вятская, 4.

В поселке Некрасовское — на площади у ДК, улица Пролетарская, 2.

В поселке Борисоглебском — на Советской площади.

В Ростове Великом — в Городском саду, Советская площадь, 20б.

В Ярославском округе — в молодежном центре «Содействие», поселок Лесная Поляна, 37.

В Брейтове — в Доме культуры округа, улица Республиканская, 23.

В Большом Селе — на стадионе, улица Сурикова.

В Рыбинском округе — в поселке Каменники, улица Заводская, рядом с домом № 7, и в поселке Судоверфь, улица Водников, 11.

В поселке Пречистое — в Центральном парке.

В Некоузе — на улице Советской, 23, экран у хоккейного корта.

В Любиме — в парке «Большое сердце маленького города».