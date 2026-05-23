Как пройдет чемпионский парад «Локомотива» в Ярославле: программа

Стала известна программа чествования «Локомотива» в Ярославле

24 мая в Ярославле пройдет чемпионский парад «Локомотива». Основной площадкой события станет Советская площадь. С 15 до 18 часов здесь будет организована фан-зона для болельщиков с праздничной программой. Сюда же приедут сами виновники торжества — хоккеисты ярославского «Локомотива».

«По сложившейся традиции точкой отправления будет площадь у „Арены-2000“. Чемпионский автобус начнет движение в 16:15 и прибудет на Советскую площадь около 17:00. У болельщиков будет возможность увидеть чемпионов с Кубком Гагарина на всем протяжении маршрута», — сообщили в ХК «Локомотив».

Сообщалось, что автобус с «Локомотивом поедет по Московскому проспекту. Для обеспечения безопасности во время праздника в центре Ярославля введут временное ограничение движения, остановки и стоянки транспорта с 19:00 23 мая до 23:00 24 мая на следующих участках улиц:

Волжская набережная (верхний ярус), Кирова, Нахимсона, Советской площади, Советской, Кедрова, Народный переулок, Советский переулок, Революционная, Волжский спуск, площадь Челюскинцев, Почтовая, Подзеленье, Андропова, Которосльная набережная (верхний ярус).

схема дорожных ограничений 23–24 мая Источник: мэрия Ярославля

Кроме того, опять же для безопасности участников мероприятия с 15:30 до 19:00 24 мая будет отключено напряжение контактной сети троллейбусов на участке Московского проспекта от улицы Калинина до Богоявленской площади. Работа троллейбусных маршрутов № 5 «Улица Рыкачева» — «Ярославль-Главный», № 9 «Улица Нефтяников» — «ЯШЗ» будет осуществляться по укороченным схемам с исключением движения по Московскому проспекту и улице Гагарина. Конечные остановочные пункты будут организованы: на Богоявленской площади — для троллейбуса № 5, в Торговом переулке — для троллейбуса № 9.