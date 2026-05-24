В центре Ярославля перекрыли движение. Причина

В Ярославле с 19:00 23 мая ограничили движение транспорта на нескольких центральных улицах. Такое решение было принято из-за проведения чемпионского парада «Локомотива». Ограничения продлятся до 23:00 24 мая.

Помимо этого с 15:30 до 19:00 24 мая отключат напряжение контактной сети троллейбусов на Московском проспекте от улицы Калинина до Богоявленской площади. Троллейбусы № 5 «Улица Рыкачева» — «Ярославль-Главный», № 9 «Улица Нефтяников» — «ЯШЗ» будут ездить по укороченным схемам с исключением движения по Московскому проспекту и улице Гагарина. Конечной остановкой для троллейбуса № 5 станет Богоявленская площадь. А маршрут № 9 будет заканчиваться в Торговом переулке.