В центре Ярославля перекрыли движение. Причина

В городе пройдут мероприятия в честь победы «Локомотива» в финале Кубка Гагарина

Где будет не проехать в центре Ярославля

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле с 19:00 23 мая ограничили движение транспорта на нескольких центральных улицах. Такое решение было принято из-за проведения чемпионского парада «Локомотива». Ограничения продлятся до 23:00 24 мая.

Для автомобилистов закрыты верхний ярус Волжской набережной, улицы Кирова, Нахимсона, Советская площадь, Советская, Кедрова, Народный переулок, Советский переулок, Революционная, Волжский спуск, площадь Челюскинцев, Почтовая, Подзеленье, Андропова и верхний ярус Которосльной набережной.

Карта ограничений в центре Ярославля

мэрия Ярославля

Помимо этого с 15:30 до 19:00 24 мая отключат напряжение контактной сети троллейбусов на Московском проспекте от улицы Калинина до Богоявленской площади. Троллейбусы № 5 «Улица Рыкачева» — «Ярославль-Главный», № 9 «Улица Нефтяников» — «ЯШЗ» будут ездить по укороченным схемам с исключением движения по Московскому проспекту и улице Гагарина. Конечной остановкой для троллейбуса № 5 станет Богоявленская площадь. А маршрут № 9 будет заканчиваться в Торговом переулке.

Ранее мы публиковали программу чествования «Локомотива» в Ярославле.

Алина Сардекова
Комментарии
3
Гость
1 час
Все смешалось в доме Обломовых.
Гость
1 час
Але победители, ехайте на границу там и празднуйте
