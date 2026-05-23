Небывалый ажиотаж и последний шанс на трофей: чего ждать от Суперфинала Кубка России «Спартак» — «Краснодар»

24 мая в Суперфинале Кубка России в «Лужниках» встретятся московский «Спартак» и «Краснодар». Для обеих команд это отличная возможность завершить сезон на мажорной ноте и завоевать трофей.

Предматчевые расклады и интриги последней игры российского футбольного сезона — в материале 116.RU.

Неудачи в лотерее и песня МакSим

«Краснодар» в третий раз вышел в финал Кубка России. Предыдущие попытки завоевать трофей оказались неудачными. В 2014 году «быки» в Каспийске в серии пенальти уступили «Ростову» (0:0; 5:6 серия пенальти).

В 2023-м соперником «Краснодара» был ЦСКА. В основное время матча в «Лужниках» выявить победителя не удалось (1:1). В серии пенальти, которую часто называют футбольной лотереей, сильнее оказались «армейцы» — победу им принес Игорь Акинфеев.

«Спартак» в финалах Кубка России играл шесть раз. Четыре раза футболисты красно-белых поднимали трофей над своей головой. В последний раз это произошло в 2022 году. Тогда «Спартак» в «Лужниках» обыграл «Динамо» со счетом 2:1.

Уже после матча болельщики и футболисты красно-белых вместе с певицей МакSим исполнили песню «Знаешь ли ты».

Шанс спасти сезон

Обе команды в концовке чемпионата России не достигли своих целей. «Краснодар» был близок к завоеванию золотых медалей, но поражение в матче с «Динамо» отбросило их на второе место — трофей уехал в Санкт-Петербург.

«Спартак» в последнем туре мог завоевать бронзовые медали, но не сумел обыграть в Каспийске махачкалинское «Динамо». В итоге команда Хуана Карседо финишировала на четвертом месте.

«Это очень важный матч для всех нас: для клуба, команды, каждого футболиста, болельщиков, всей спартаковской семьи. Конечно, он будет важен и с точки зрения оценки этой части сезона. Было бы здорово завершить ее завоеванием трофея — именно этого мы хотим. Но я не думаю, что один матч должен определять всю оценку весеннего отрезка. Хотя, конечно, закончить его победой было бы прекрасно», — сказал на предматчевой пресс-конференции главный тренер «Спартака» Хуан Карседо.

В гостях как дома

Суперфинал пройдет в «Лужниках». Формально стадион считается нейтральным — на нем свои матчи проводит сборная России. Небольшое преимущество он даст московскому «Спартаку»: красно-белым не нужно никуда ехать, трибуны будут, скорее всего, окрашены в красно-белые цвета.

«Это факт, что „Спартаку“ удобнее играть в Москве, ведь это московский клуб. Хотелось бы сыграть на нейтральном поле. Но не думаю, что это станет проблемой. Мы готовы играть на любом стадионе. Уверен, наших болельщиков тоже будет много. Знаю, что многие приедут из Краснодара. На матче с „Динамо“ поддержка была отличной. Думаю, фактор города не станет определяющим — всё решится на поле», — считает главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

Матч вызвал ажиотаж. Во время Суперфинала «Лужники» смогут принять чуть больше 70 тысяч болельщиков — достать билеты на игру практически невозможно. Почти сразу же после открытия продаж билетный сайт «рухнул» от наплыва желающих.

С большой долей вероятности, 24 мая будет установлен рекорд посещаемости финалов Кубка России. Сейчас он принадлежит игре «Спартак» — «Динамо» в 2022 году. Тогда он собрал 69 306 зрителей.

Кто фаворит

«Краснодар» ровно провел сезон. Главным недостатком команды считается короткая скамейка запасных.

«Спартак» зимой возглавил испанец Хуан Карседо. Под его руководством красно-белые включились в борьбу за медали — меньше стало и скандалов вокруг команды.

«Одно слово — финал. Матч пройдет на большой арене, в „Лужниках“. Понимаю, что вокруг игры большой ажиотаж, будет полный стадион. Мы в хорошей форме, „Спартак“ тоже подходит к матчу в хорошем состоянии. Наши футболисты за последние годы сыграли много важных матчей, поэтому шансы — 50 на 50. Надеюсь, завтра мы покажем хороший футбол», — сказал перед матчем главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

В чемпионате «Краснодар» дважды обыграл «Спартак» с одинаковым счетом — 2:1. В Суперфинале Кубка России шансы обеих команд считаются равными. К матчу соперники подходят практически без потерь. Суперфинал пропустит только дисквалифицированный полузащитник «Краснодара» Александр Черников.

