Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Сногсшибательное чемпионство! Вратарь «Локомотива» упал с Кубком Гагарина в руках и стал мемом

История жизни Алексея Мельничука

99
Алексей Мельничук упал с Кубком Гагарина | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Max.ru

После ошеломляющей победы «Локомотива» в плей-офф КХЛ соцсети взорвал ролик с вратарём ярославской команды Алексеем Мельничуком. А все из-за того, что спортсмен на радостях поднял над головой Кубок Гагарина, а затем потерял равновесие и упал на спину. Однако кубок не выронил — 19-килограммовый трофей приземлился на него сверху.

Но переживать за здоровье хоккеиста не стоит. В клубе уточнили 76.RU, что с Мельничуком всё в порядке. Тем не менее слава в виде мема Мельничуку уже обеспечена.

В связи с этим мы предлагаем вспомнить, что известно о прославившемся голкипере «Локомотива».

По информации КХЛ, Кубок Гагарина весит 19 килограммов. Его высота — 84,5 см, объём — около 12 литров. Трофей сделан из серебра 925-й пробы, снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне трофея помещена гравировка с изображением Юрия Гагарина и летящей кометы, с другой стороны — хоккеиста. Кубок украшен маленькими шайбами, на которых написаны названия команд-победителей разных лет. На дне — эмблема КХЛ.

Трагедия, разделившая жизнь на «до» и «после»

Алексею Мелльничуку 27 лет. Он родился и вырос в Санкт-Петербурге в семье тенора Андрея Мельничука — солиста Михайловского театра.

В хоккей будущий вратарь попал почти случайно. Изначально отец отдал его в футбол. Алексей играл нападающим в академии «Смены», но после тяжёлой травмы ноги и операции выбыл на полгода. За это время сверстники ушли далеко вперёд, и тогда он принял судьбоносное решение переквалифицироваться. В 2008 году Мельничук начал заниматься хоккеем, причём встал в ворота из-за банальной болезни основного голкипера — просто захотелось попробовать что-то новое.

24 мая 2014 года в семье Мельничуков случилась катастрофа, о которой до сих пор говорят в Петербурге. Гружёный металлом самосвал протаранил машину, в которой тогда ещё 15-летний Алексей ехал с семьей. В страшной аварии погибли его отец Андрей, 17-летняя сестра Вероника, 4-летняя сестра Анастасия и дедушка.

Бабушка вратаря «Локомотива», тележурналист Ирина Иванова, в интервью «Фонтанке» в 2022 году подробно рассказала о том страшном дне.

«Это было состояние полного отупения. Я помню, как автоматически всё делала: вырубила свет, воду, закрыла калитку, села в автомобиль и поехала в город. Ехала в полном тумане, совершенно ничего не ощущая. Мне еще предстояло страшное: сообщить дочери о том, что случилось. Что нет больше ее младшей дочки, старшей дочки и мужа».

Алексей Мельничук единственный выживший из членов семьи в тот день. Он получил перелом челюсти и черепно-мозговую травму. Как сообщает «Фонтанка», ему делали несколько операций. После долгого восстановления он смог вернуться на лед.

Карьера в хоккее

Согласно данным сайта КХЛ, Алексей Мельничук дебютировал в континентальной хоккейной лиге в сентябре 2017 года в команде санкт-петербургского «СКА» в матче против «Югры». Его карьера в Петербурге складывалась успешно: в сезоне 2019/20 он был признан лучшим вратарём месяца в КХЛ, получал вызов в молодёжную сборную России. Успехи в родной стране привлекли внимание скаутов из-за океана.

По данным ХК «Локомотив» у Мельничука 87,5% отраженных бросков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В мае 2020 года Мельничук подписал двусторонний контракт с клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». В Америке он провёл два года. В 2022 году Алексей вернулся в Россию. За несколько лет он успел поиграть за нижегородское «Торпедо», «Сочи», челябинский «Трактор» и омский «Авангард». Но успех и Кубок Гагарина ждали его в Ярославле.

В «Локомотив» Мельничук перешёл в 2023 году. В сезоне 2024/25 ярославцы впервые в истории завоевали Кубок Гагарина, обыграв челябинский «Трактор», а уже в следующем сезоне 2025/2026 повторили успех, победив в финале казанский «Ак Барс».

Напомним, финальный матч Кубка Гагарина 2026 прошел 21 мая. Игра была на выезде в Казани. «Локомотив» выиграл со счетом 3:2 и результатом в серии 4-2. Яркие моменты встречи опубликовали в онлайн-трансляции.

Кристина Геворкян
