Город в экстазе! Как ярославские болельщики вырывали победу «Локомотива» в фан-зонах — фото и видео

Советская площадь в Ярославле ликует
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Решающая игра за Кубок Гагарина между ярославским «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом» 21 мая довела до предела минимум два региона страны.
Центральные площади Ярославля в этот вечер забиты: в фан-зонах тесно, тысячи болельщиков кричат, смеются, плачут и обнимаются, наблюдая за игрой. И какой же она была! Ярославский «Локомотив» снова чемпион! Со счетом 3:2 железнодорожники завершили этот матч.
Смотрим вместе, как город переживал и ждал эту победу.
Только посмотрите на эмоции
В какие-то моменты хотелось замереть
А как много сегодня детей вместе с родителями ждали этой победы
Целая детская трибуна болельщиков
Прекрасные болельщицы на Советской площади
В перерывах хотелось охладиться, продавцам ближайшего супермаркета в этот вечер было некогда присесть
Красавицы-болельщицы приготовились
В городе будто стало даже жарче в этот вечер!
Ближе к сцене и экрану на Советской было уже не пробраться, люди смотрели матч на ступенях здания правительства
Всматривались в каждый момент
Хотелось петь и танцевать
Спасибо, ребята, за эту победу!
Ярославль сегодня был с вами, «Локомотив»!
