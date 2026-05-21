Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Город в экстазе! Как ярославские болельщики вырывали победу «Локомотива» в фан-зонах — фото и видео

Показываем, что происходит на улицах

Советская площадь в Ярославле ликует

Решающая игра за Кубок Гагарина между ярославским «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом» 21 мая довела до предела минимум два региона страны.

Центральные площади Ярославля в этот вечер забиты: в фан-зонах тесно, тысячи болельщиков кричат, смеются, плачут и обнимаются, наблюдая за игрой. И какой же она была! Ярославский «Локомотив» снова чемпион! Со счетом 3:2 железнодорожники завершили этот матч.

Онлайн-трансляция игры — здесь.

Смотрим вместе, как город переживал и ждал эту победу.

Только посмотрите на эмоции

В какие-то моменты хотелось замереть

За «Локомотив»!

А как много сегодня детей вместе с родителями ждали этой победы

Целая детская трибуна болельщиков

Включили фонари

Бывали и нервные моменты

Прекрасные болельщицы на Советской площади

В перерывах хотелось охладиться, продавцам ближайшего супермаркета в этот вечер было некогда присесть

Красавицы-болельщицы приготовились

В городе будто стало даже жарче в этот вечер!

Ближе к сцене и экрану на Советской было уже не пробраться, люди смотрели матч на ступенях здания правительства

Всматривались в каждый момент

Хотелось петь и танцевать

Спасибо, ребята, за эту победу!

Ярославль сегодня был с вами, «Локомотив»!

Анна Ёлкина
