Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Есть такое опустошение»: главный тренер «Ак Барса» высказался о проигрыше в финале плей-офф

«Есть такое опустошение»: главный тренер «Ак Барса» высказался о проигрыше в финале плей-офф

Команда из Казани уступила ярославскому «Локомотиву»

Главный тренер «Ак Барса» высказался о проигрыше в финале плей-офф | Источник: ХК «Локомотив» / Vk.com

Главный тренер «Ак Барса» высказался о проигрыше в финале плей-офф

Источник:

ХК «Локомотив» / Vk.com

Главный тренер хоккейной команды «Ак Барс» Анвар Гатиятулин высказался по поводу проигрыша в финале плей-офф ярославскому «Локомотиву». Матч в Казани завершился со счетом 3:2 в пользу железнодорожников. Таким образом они набрали четыре победы, что сделало их чемпионами сезона 2025/2026.

В ответ на вопросы журналистов Анвар Гатиятулин рассказал, что «Ак Барс» готовился к плей-офф еще с ноября.

«В плей-офф мы играли с сильными соперниками. И „Трактор“, и „Динамо“ Минск, и „Металлург“ — последние две команды забросили больше всех шайб в регулярном чемпионате. Поэтому было непросто», — приводит слова наставника «Ак Барса» официальный портал казанского клуба.

Также хоккеисты готовились и к серии с «Локомотивом». По словам наставника барсов, было понятно, в какой хоккей играют ярославцы.

«Как и говорили, здесь важно было, кто и как распорядится своими отрезками, кто сможет лучше проявить свои сильные стороны. Раз Кубок не у нас, значит, соперник в этих компонентах был лучше», — сказал Анвар Гатиятулин.

Главный тренер «Ак Барса» считает, что у команд были равные шансы на победу в финале Кубка Гагарина.

«Соперник в каких-то деталях нас превзошёл. Сейчас есть такое опустошение. Надо пережить, проанализировать и потом понять», — рассказал Анвар Гатиятулин.

Ранее стало известно, что Боб Хартли планирует завершить тренерскую карьеру. Он объявил об этом после победы «Локомотива» в плей-офф.

В онлайн-трансляции мы рассказываем обо всем, что известно о повторном чемпионстве «Локомотива».

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ХК Локомотив ХК Ак Барс Плей-офф КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей
