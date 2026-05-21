«У него было сердце 80-летнего старика»: как во время матча умер 19-летний хоккеист «Авангарда»

Алексея задрафтовал клуб «Нью-Йорк Рейнджерс», но дебютировать в НХЛ он так и не успел

Огромный памятник и две короткие строчки, выбитые на камне: «Алексей Черепанов. 1989–2008». Надгробие легендарного хоккеиста притягивает взгляд. Вокруг него — десятки цветов, которые даже спустя 17 лет после смерти спортсмена приносят не только его близкие, но и болельщики «Авангарда».

Наши коллеги из NGS55.RU вспоминают историю жизни Алексея Черепанова и публикуют воспоминания его матери Маргариты. О любви к хоккею и трагической гибели во время матча — в материале Екатерины Шрайнер и Евгения Софийчука.

«Встал на коньки в три года»

Алексей Черепанов похоронен на Старо-Северном кладбище Омска среди известных политиков, спортсменов, художников и артистов. Найти его могилу нетрудно: достаточно от главного входа повернуть налево и немного пройти по тропинке. Место захоронения украшает огромная скульптура, изображающая хоккеиста в полный рост. Он как будто замер, высматривая шайбу на льду. На джерси спортсмена красуется голова ястреба — символ «Авангарда».

Будущий хоккеист родился в селе Озерки Алтайского края. Жителей там немного — около пяти тысяч человек. Отец Алексея, Андрей Черепанов, был тренером. Он признавался, что делать в деревне было нечего, поэтому сына и решили отдать в спорт. Заставлять маленького Лешу заниматься не приходилось: он сам с радостью ходил на тренировки.

«У нас такая ситуация в деревне: кроме как спортом, заняться-то нечем. Или ходить пыль пинать. Я работал тренером, водил Лешу с собой на тренировки — маленький был, еще ходить не умел, но уже воздухом дышал, атмосферой спортивной. Специально чтобы гонять, мол, давай, занимайся, — такого не было».

С семи лет спортсмена стали возить в барнаульскую школу «Мотор» — за 50 километров от дома.

«Тяжело было, когда начали ездить в город. Туда на электропоезде, обратно поздно возвращались, потом купили „Жигули“, дед возил его. Тяжело, но выдержали. У него воспитание такое было, он вырос в таком коллективе, где всегда был порядок, каждый стоял за себя и за другого. Это осталось, отложилось в памяти», — вспоминал Андрей Черепанов.

На одном из детских соревнований по хоккею Алексея заметил тренер Игорь Семенов и пригласил выступать за омскую молодежную команду. Так в 12-летнем возрасте спортсмен перебрался в Омск. Жил в интернате.

«Лешу я увидел на турнире в Новокузнецке, куда специально поехал смотреть ребят для нашей школы. Так в 12 лет он оказался в Омске. Жил в общежитии, на так называемой базе, где квартировались приезжие ребята. Они были приучены много работать, всё делали с желанием, энтузиазмом, особенно Леха. Его порой нужно было останавливать. У Черепанова была хорошая черта — оценивать свои силы. Он начинал играть в третьем составе, но на мое предложение перейти в первый отвечал отказом. Говорил, что рано еще», — цитируют Игоря Семенова на сайте «Авангарда».

Как NGS55.RU рассказала мама Алексея — Маргарита Черепанова, — отпускать сына в другой город в таком юном возрасте было немного страшно, но подающий надежды хоккеист настаивал на переезде.

«Встал на коньки еще в три года, в Озерках, где мы жили. Когда набор начался в барнаульском „Моторе“, мы его повезли на просмотр. Он туда прошел, ему было семь лет. Сначала занимался со своим 89-м годом рождения, через год его перевели в группу 88-го года рождения. Начал играть на первенстве России, Сибири, Дальнего Востока. Его заметили, предложения были [о переезде]. Он сказал, что, если его не отпущу, он вообще заниматься хоккеем не будет».

Черепанова звали не только в Омск, но и в школу новокузнецкого «Металлурга». «Авангард» выбрала его мама: считала, что там лучше дисциплина.

«В Новокузнецке мне не нравился интернат, там не очень следили за ними [детьми]. Я сама тогда работала в хоккейной школе „Мотор“, где Леша занимался. Знала по разговорам тренеров, что дисциплина в Омске лучше, поэтому туда отпустила».

В 2006 году парня перевели в основной состав хоккейного клуба «Авангард». Нападающий играл под седьмым номером.

«Когда Алексею было 16 лет, я подошел к Валерию Белоусову (тренер „Авангарда“ в 2003–2007 гг. — Прим. ред.) и попросил посмотреть трех ребят: Черепанова, Аверина и Микова. Белоусов их видел на финале первенства России, который проходил в Омске. Капитан „Авангарда“ Алексей Калюжный, когда ребята покатались с „Авангардом“, подошел к Белоусову и сказал, что надо их брать в команду», — вспоминал тренер Игорь Семенов.

Восходящая звезда

Первый матч за «Авангард» Алексей сыграл 8 сентября 2006-го. «Ястребы» тогда обыграли ярославский «Локомотив» со счетом 3:1. Правда, забить в тот день Черепанову не удалось. Ситуацию он исправил в игре против «Металлурга» 4 октября того же года. Это была его первая шайба в омском хоккейном клубе.

«Вышел против „Локомотива“. У нас было молодежное звено. Перед матчем главный тренер „Авангарда“ Валерий Константинович Белоусов сказал, что главное для нас — не пропустить. После игры успокоил: „Ничего страшного, все так начинают“. А мы в первую же смену взяли и пропустили… Микроматч свой проиграли — 0:1. Следующий шанс мне дали в матче с новокузнецким „Металлургом“. И я забил», — рассказывал спортсмен в интервью «Российской газете».

Черепанов был одним из самых талантливых молодых хоккеистов. Он побил рекорд по числу голов для новичков на российских соревнованиях. На молодежном чемпионате мира 2007 года его признали лучшим бомбардиром команды. Парень мечтал попасть во взрослую национальную сборную, стать чемпионом России.

За рубежом Алексею дали прозвище Сибирский Экспресс: Черепанова считали сверхбыстрым хоккеистом и звали в НХЛ. Остаться в России спортсмен решил, когда в «Авангард» пришел чешский нападающий Яромир Ягр — его кумир.

«Лешу задрафтовали в „Нью-Йорк Рейнджерс“. Он собирался ехать с этой командой на сборы, а потом узнал, что приезжает Яромир Ягр. Я говорю: „Вот видишь, как хорошо“. Лешу в армию призывали весной. Предложила ему год поиграть [в России], в армии отслужить и спокойно, с чистой совестью ехать в Америку. Так мы с ним решили. Всё это было весной 2008 года, а в октябре его не стало», — вспоминает Маргарита Черепанова.

Трагедия

Подмосковный город Чехов. 13 октября 2008 года. На ледовой арене — матч «Авангарда» и «Витязя». В первом периоде Черепанов забросил шайбу, но дальнейшая игра складывалась для омичей не очень удачно. За три с небольшим минуты до конца основного времени «Авангард» уступал со счетом 4:5.

На 58-й минуте Алексей столкнулся с другим игроком на льду, после этого подъехал к скамейке запасных, потерял сознание и упал. Его безуспешно пытались привести в чувства нашатырем, но быстро стало ясно, что без помощи врачей не обойтись.

Бригада скорой помощи, которая дежурила на матче, уехала, не дожидаясь конца игры. У вызванных на место медиков не оказалось заряженного дефибриллятора. Реанимировать хоккеиста пытались с помощью уколов адреналина и массажа грудной клетки. Черепанова привезли в больницу, там он ненадолго очнулся, но в 22:55 скончался. Причиной смерти позже назвали сердечный приступ. Алексею было 19 лет.

«У Леши была миокардиодистрофия. Но не настолько выраженная, чтобы паниковать. Думаю, там наложились утомление, срыв адаптации. Хотя на тот момент была очень грамотная наука в клубе. И все были утомлены. Это ведь четвертая игра на выезде. А Леша был таким мальчишкой, что он очень равнялся на Яромира Ягра (хоккеист „Авангарда“ в 2004–2005 и 2008–2011 гг. — Прим. ред.). Ходил с ним ночами на тренировки», — рассказывал экс-врач «Авангарда» Сергей Белкин в интервью «Матч».

Маргарита Черепанова признается, что события 13 октября 2008 года почти не помнит: не могла прийти в себя после того, как узнала, что ее сына больше нет. После игры в Чехове они должны были встретиться в Омске, но этого так и не произошло. О смерти Алексея мама узнала в поезде.

«Решили, что после игры я приеду к нему. У нас с ним была договоренность, что мы созваниваемся всегда только после матча. Он так просил. А тут 13 октября сам мне звонит днем. Я спрашиваю: „Уже сыграли?“ Говорит: „Нет, едем на игру. После нее сразу улетаем в Омск, я тебя встречу“. Сказала ему, что меня не надо встречать, пусть отдыхает, а я сама доберусь. Я села в поезд, ночью мне сообщили, что Леша умер. Это был наш последний разговор», — призналась NGS55.RU Маргарита Черепанова.

Прощание

Прощание с Алексеем состоялось через два дня после его смерти. На «Арену-Омск» пришли тысячи болельщиков.

«Люди начали подтягиваться к Ледовому дворцу ранним утром. А вышло так, что трех часов, отведенных на прощание с талантливым игроком, попросту не хватило. И это притом, что „Арена-Омск“ приняла более шестидесяти тысяч человек. Последним из них пришлось простоять в огромной очереди более полутора часов», — так события 15 октября 2008 года описывал «Спорт-экспресс».

Соболезнования родным и близким хоккеиста выразили все клубы КХЛ, а также «Нью-Йорк Рейнджерс», куда приглашали хоккеиста. Следующий после трагедии матч американского клуба начался с минуты молчания.

Что случилось с Черепановым

Гибель молодого талантливого хоккеиста вызвала большой общественный резонанс, началось расследование. В крови Алексея нашли допинг, который ему ввели за три часа до начала игры против «Витязя». В КХЛ заявляли, что этот препарат использовался для лечения спортсмена.

«Препарат, который был обнаружен в крови Черепанова, — кардиомин, хоть и относится к категории допинга, однако применялся спортсменом для лечения имевшегося у него сердечно-сосудистого заболевания. Это полностью подтверждается материалами следствия», — цитировал тогдашнего президента лиги Александра Медведева «Интерфакс».

После долгих разбирательств смерть Черепанова признали несчастным случаем. В возбуждении уголовного дела отказали, но врача «Авангарда» Сергея Белкина, президента клуба Константина Потапова и генменеджера Анатолия Бардина навсегда отстранили от работы в КХЛ.

Маргарита Черепанова уверена, что гибель ее сына — результат плохой организации работы клуба. По ее словам, спортсмен играл и тренировался на пределе возможностей, а незадолго до гибели чувствовал себя плохо.

«Я у него была в августе [2008 года] в Омске. Если раньше приезжала, у нас всегда была какая-то культурная программа, то тогда он приходил после тренировки и ложился спать. Говорил, что устает. Спрашиваю: „Тебе колят что-то?“ Он отвечает: „Витамины“. После похорон его отец сказал мне, что Леша с температурой поехал в Москву. Мне не стал говорить. Никакой справедливости нет. Мы долго участвовали в расследовании. Мне сказали, что у Леши было сердце 80-летнего старика. Загнали ребенка: приезжал с чемпионата мира, а на следующий день играл за команду».

Родители Алексея развелись еще до его смерти. Сейчас не общаются. Маргарита живет в Барнауле, ее бывший муж Андрей — в Омске. Два раза в год — в годовщину смерти сына и на Радоницу — женщина приезжает на Старо-Северное кладбище, чтобы почтить память своего единственного ребенка.

«Из хоккейного мира общаюсь только с Антоном Курьяновым (играл за „Авангард“ с 2003 по 2016 год, был тренером в клубе. — Прим. ред.). Каждый год в Барнауле провожу турнир в память об Алексее. Два раза в год стабильно приезжаю в Омск: 13 октября и на родительский день. У меня детей больше нет, Леша у меня один был».

