В Ярославле сделают фан-зону для болельщиков «Локомотива». Где она появится

В Ярославле на Советской площади организуют фан-зону для просмотра выездных матчей «Локомотива». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев вечером 24 апреля 2026 года.
«Для болельщиков установят трибуны, будет организован входной контроль», — уточнил глава региона.
Трансляции пройдут 28 и 30 апреля, когда «Локомотив» будет играть (6+) в Омске. Начало матчей — в 16:30.
При этом игры продолжат транслировать на большом экране на площади Труда. Кстати, ранее мы проверяли, удобно ли там смотреть хоккей. Нашу оценку смотрите тут.
Напомним, сейчас проходит полуфинал плей-офф КХЛ. «Локомотив» играет против омского «Авангарда». Первые две встречи запланированы на домашнем льду — 24 и 26 апреля, следующие — в Омске, 28 и 30 апреля.
Ярославский «Локомотив» третий сезон подряд выступает в полуфинале плей-офф Кубка Гагарина. Что нужно знать о противостоянии «Локомотива» и «Авангарда», читайте в этом материале.