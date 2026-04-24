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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 В Ярославле сделают фан-зону для болельщиков «Локомотива». Где она появится

В Ярославле сделают фан-зону для болельщиков «Локомотива». Где она появится

Транслировать игры будут прямо в центре города

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Где сделают фан-зону для болельщиков «Локомотива» | Источник: Михаил Евраев / TelegramГде сделают фан-зону для болельщиков «Локомотива» | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Где сделают фан-зону для болельщиков «Локомотива»

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле на Советской площади организуют фан-зону для просмотра выездных матчей «Локомотива». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев вечером 24 апреля 2026 года.

«Для болельщиков установят трибуны, будет организован входной контроль», — уточнил глава региона.

Трансляции пройдут 28 и 30 апреля, когда «Локомотив» будет играть (6+) в Омске. Начало матчей — в 16:30.

При этом игры продолжат транслировать на большом экране на площади Труда. Кстати, ранее мы проверяли, удобно ли там смотреть хоккей. Нашу оценку смотрите тут.

Напомним, сейчас проходит полуфинал плей-офф КХЛ. «Локомотив» играет против омского «Авангарда». Первые две встречи запланированы на домашнем льду — 24 и 26 апреля, следующие — в Омске, 28 и 30 апреля.

Ярославский «Локомотив» третий сезон подряд выступает в полуфинале плей-офф Кубка Гагарина. Что нужно знать о противостоянии «Локомотива» и «Авангарда», читайте в этом материале.

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Кристина Геворкян
корреспондент
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Комментарии
21
Гость
26 апреля, 00:59
Такое впечатление , что в Ярославле кто-то попутал свой карман с госудаоственным. Распоряжается бюджетными средствами на свое усмотрение.
Гость
25 апреля, 15:18
Болеть нужно под контролем!!!
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Гость
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