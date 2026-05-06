«В связи с неустойчивой работой»: клуб «Локомотив» обратился к зрителям перед игрой в Ярославле

В Ярославле пройдет решающий матч в полуфинальной серии Источник: Максим Цирулев / 76.RU

В Ярославле вечером 6 мая пройдет матч (6+) между «Локомотивом» и омским «Авангардом». Игра на льду «Арены-2000» начнется в 19:30.

Клуб обратился к болельщикам с предупреждением о том, что с собой в этот вечер лучше иметь наличные деньги.

«В связи с неустойчивой работой POS-терминалов на „Арене-2000“ просим иметь при себе наличные деньги», — сообщили в клубе.

Также в этот вечер стоит учесть высокий интерес к матчу, а значит на Московском проспекте в Ярославле может собраться пробка в сторону Крестов. Автомобилистам и пассажирам общественного транспорта лучше заранее планировать время поездки.

Встреча «Локомотива» и «Авангарда» станет седьмой в серии. Сейчас команды имеют равный счет 3:3. Итоги игры 6 мая станут решающими — команда, которая одержит победу, выйдет в финал плей-офф КХЛ и поборется дальше за Кубок Гагарина.

Напомним, шестая игра серии между ярославской и омской команды выдалась яркой. «Локомотив» вырвал победу буквально на последних секундах матча. О противостоянии команд специально для 76.RU высказывался хоккейный функционер, бывший генеральный директор ХК ЦСКА и «Сибирь» Кирилл Фастовский.