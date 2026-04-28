«Накалено всё до предела»: Хартли подвел итоги победного матча с «Авангардом»

Боб Хартли на послематчевой пресс-конференции рассказал, куда пропал Байрон Фрэз Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

28 апреля «Локомотив» впервые в серии обыграл «Авангард». Третья встреча закончилась со счетом 4:2. На послематчевой пресс-конференции Боб Хартли не сдержал улыбки, он подробно рассказал о подготовке к матчу, а также объяснил, куда пропал Байрон Фрэз.

«Классная командная победа. Я, если честно, немного расстроился за ребят после первого периода, потому что вышли и с самого начала здорово играли. Действительно, на хороших скоростях, создавали моменты. Но на перерыв ушли с 0:2. Хорошая беседа была в раздевалке. Никто не вешал голову. Видно было, что все уверены в своем партнере и что мы можем переломить эту встречу. Были в этой ситуации в предыдущих двух играх, но здесь переломили ход встречи, второй период стал решающим», — рассказал Боб.

Первым счет открыл «Авангард». От омской команды шайбы забросили Игорь Мартынов и Дамир Шарипзянов. Ярославль начал наверстывать во втором периоде. Голы забили Рушан Рафиков, Александр Полунин, Александр Радулов и Рихард Паник.

Действительно, это командная победа, где каждый внес свою лепту в эту победу. Отрабатывали в каждом эпизоде. Боб Хартли главный тренер «Локомотива»

Перед журналистами он признался, что на льду играют заядлые соперники.

«Хоккей — это такая игра, где очень много эмоций и иногда получается сдерживать, иногда нет. Любая команда бывает в таких ситуациях. Сегодня вышли заядлые соперники, которые уже несколько лет подряд играют в плей-офф. Накалено всё до предела. Но команды вышли сегодня и показали хороший хоккей», — добавил наставник железнодорожников.

28 апреля для Боба Хартли давно является символичной датой. Именно в этот день он привел «Авангард» к чемпионству. Как признался сам Боб, спустя пять лет он сам подзабыл об этом, но ему напомнили болельщики «ястребов». Многие подходили и поздравляли его с датой у гостиницы и на арене в Омске. И даже перед матчем поздравляли и благодарили за тот хоккейный год.

Люди до сих пор помнят, хотя выиграли кубок даже не здесь, а в Балашихе. Боб Хартли главный тренер «Локомотива», экс-наставник «Авангарда»

Интересно, что Боб впервые в матче обыграл «Авангард» в составе команды-противника с момента чемпионства. Напомним, именно он привел команду к первому Кубку Гагарина в 2021-м. Он же посоветовал руководству клуба пригласить на работу Ги Буше.

Хартли — о Радулове

Прошелся Боб Хартли и по отдельным игрокам. В частности, отметил Александра Радулова.

«Саша отличный лидер, и в 39 лет показывает, вы все видите его страсть и любовь к хоккею. Особенность в том, что даже в таком возрасте он не просто хочет играть в хоккей, он хочет выигрывать. Когда есть такой лидер, он заряжает всю команду, очень важный игрок», — прокомментировал Боб.

Куда пропал Байрон Фрэз

Наставник «железнодорожников» рассказал журналистам, куда пропал Байрон Фрэз.

«Пока не знаем ничего по срокам, когда вернется Байрон. Он остался в Ярославле, у него папа болеет. Доктор нас оповещает о прогрессе», — ответил он.

«Серия непростая»

По итогам матча также сделал заявление губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он признался, что следил за матчем во время работы.

«Наблюдал за игрой во время работы. Поддержка у команды сегодня была не только на арене, но и дома, в родном регионе — в фан-зоне Советской площади. Болельщики переживали за каждый момент. „Авангард“ — сильный соперник, серия непростая. Но наша команда показала характер и готовность бороться до конца», — прокомментировал Михаил Евраев.