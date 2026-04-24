Грядет большая битва: что нужно знать о противостоянии «Локомотива» и «Авангарда»

Рассказываем историю игр «Локомотив» — «Авангард» Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Ярославский «Локомотив» третий сезон подряд выступит в полуфинале плей-офф Кубка Гагарина. Действующий чемпион в очередной раз будет сражаться с омским «Авангардом». Как складывалось противостояние команд и кто из игроков может быть опасен — в разборе 76.RU.

Путь соперников к полуфиналу

Во втором круге «Локомотив» противостоял уфимской команде «Салават Юлаев». Ожидания от матчей были высокие, но уже можно говорить, что серия для коллектива Боба Хартли получилась в разы легче «Спартака». В четвертьфинале с Уфой ярославцы чувствовали себя спокойнее. Итоговый счет 4-0. «Юлаевцы» за всё противостояние смогли поразить ворота вратаря Исаева лишь два раза. В трех из четырех встречах ярославский голкипер выходил из матча «сухим».

Статистика «Локомотива» и «Авангарда» в сезоне Источник: Мария Романова / Городские медиа

«Авангард» во втором раунде сошелся с ЦСКА Игоря Никитина. Серия против москвичей получилась относительно быстрой, завершившись победой омичей за пять матчей. Правда, хоккей в ней был настолько жестоким, что «Авангард» из-за травм лишился двух игроков основного состава.

Встреча канадской школы хоккея

В полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина сойдутся два канадских специалиста. Главный тренер «Авангарда» Ги Буше в лиге полтора года. Он приехал в Омск к середине сезона-2024/2025, а уже в конце играл овертайм седьмой игры плей-офф против «Локомотива» — лучшей команды лиги. Летом 2025-го под специалиста окончательно сформировали команду.

Мы были очень близки к успеху в серии с «Локомотивом», но того, чем мы располагали, не хватило, чтобы одержать четыре победы. Ги Буше главный тренер «Авангарда»

«Мы не были достаточно быстрыми и габаритными. Нам было крайне необходимо закрыть вопрос с центрами», — говорил перед сезоном Буше.

Текущую регулярку «Авангард» завершил на втором месте в Восточной конференции. Первое место занял «Металлург».

Только вряд ли клуб из Омска был бы тем, кем сейчас является, без экс-наставника. Именно Боб Хартли привел «ястребов» к первому и единственному Кубку Гагарина в 2021-м. Он же рекомендовал клубу пригласить Ги Буше.

Боб Хартли привел «Авангард» к Кубку Гагарина в 2021-м Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU Тренер много лет провел с Омском Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

«В прошлом году я дал руководителям клуба имя Ги Буше, потому что мне хотелось хоть как-нибудь помочь „Авангарду“», — рассказывал в интервью «Чемпионату» перед сезоном ныне наставник «Локомотива» Боб Хартли.

Всего в роли главного тренера омской команды Хартли провел четыре сезона. За это время он вывел на новый уровень несколько воспитанников местного хоккея. Интересно, что даже после получения Кубка Гагарина Боб не покидал «Авангард». Уже после ухода из основной команды он работал в хоккейной академии Омска в качестве консультанта.

От кого из игроков ждать опасности

В полуфинальную серию команды заходят со сбалансированными составами. Ударной мощью «Авангарда» в этом плей-офф является первая тройка нападения во главе с Константином Окуловым, который сейчас считается лучшим снайпером и бомбардиром розыгрыша Кубка Гагарина.

Личная статистика игроков «Локомотива» и «Авангарда» Источник: Мария Романова / Городские медиа

В плей-офф у омского форварда 14 (8+6) очков в 10 проведенных встречах. Его партнер по тройке Майкл Маклауд умело проявляет себя как в большинстве, так и в меньшинстве. Одним из главных козырей Маклауда является игра на вбрасываниях. В этом сезоне точка за канадцем остается в двух из трех случаев.

Кроме того, атака у Омска подкреплена американцем Эндрю Потуральски. Один из лучших бомбардиров команды в первой части чемпионата скромно расположился в этом плей-офф в третьей тройке нападения.

Первый игрок обороны «Авангарда» — Дамир Шарипзянов. В регулярном сезоне защитник набрал абсолютно космические 67 очков за 66 игр, побив прежний бомбардирский рекорд лиги среди оборонцев. Голкипер омичей Никита Серебряков надежен, и в очередном плей-офф готов справляться с максимальным количеством бросков по своим воротам.

Дамир Шарипзянов — первый игрок обороны «Авангарда» Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Ударной мощью «Локомотива» в этой серии должна стать первая тройка. Березкин, Шалунов и Каюмов — лидеры по очкам в очных встречах против клуба из Омска. Не стоит забывать и о второй линии нападения, где выступает бомбардир ярославской команды Александр Радулов. Партнер 39-летнего форварда по звену, Егор Сурин, пока не столь ярок в плей-офф, как его напарник, но полуфинальные встречи должны завести молодого хоккеиста, как это случилось в предыдущем розыгрыше Кубка Гагарина против Уфы.

Лучшая тройка «Локомотива» — Березкин, Шалунов и Каюмов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вратарь ярославцев Даниил Исаев единственный в лиге оформил больше двух игр на ноль. За два раунда у голкипера набралось уже четыре «сухаря». Также Исаев расположился на втором месте среди голкиперов этого плей-офф по проценту отраженных бросков.

История встреч

О равном уровне соперников говорит и статистика личных встреч команд в КХЛ. За 49 проведенных игр счет в противостоянии — 25-24 в пользу «Локомотива», а по заброшенным шайбам в матчах этих команд впереди уже «Авангард» — 121-119.

Два последних сезона клубы встречались между собой на стадии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, и обе серии уходили в седьмой матч, где неизменно брали верх именно ярославцы. В регулярном чемпионате 2025/2026 коллективы провели между собой две встречи. Они прошли еще в первой половине чемпионата и, пожалуй, запомнились тем, что омичи очень хотели реабилитировать себя после второго подряд вылета от «Локомотива».

История противостояния «Локомотива» и «Авангарда» Источник: Мария Романова / Городские медиа

Первый матч состоялся 3 октября в Омске, где хозяева большую часть встречи владели инициативой и создавали угрозу у ворот гостей. По итогу «Авангард» довел дело до победного результата, завершив игру победой со счетом 4:1. Ярким моментом встречи стало удаление лидера ярославцев Александра Радулова до конца матча за неспортивное поведение.

Радулов в матче с «Авангардом» получил дисциплинарный штраф на 20 минут Источник: Неделя 5 / 3 Октября 2025 / Матч № 115 «Авангард» — «Локомотив» / video.khl.ru

Вторая игра состоялась уже в Ярославле, но снова ушла в актив омичей. Ярославский матч получился более равным. Обе команды имели неплохие шансы у ворот оппонента, и вся встреча шла до первой заброшенной шайбы, которую «Авангард» смог оформить во втором периоде.

В самой концовке встречи гости удвоили свое преимущество, а за несколько секунд до финальной сирены поразили пустые ворота «Локомотива». Заключительная встреча между ярославцами и омичами в регулярном чемпионате завершилась победой «Авангарда» 3:0.

Расписание серии

Полуфинальная серия между «Локомотивом» и «Авангардом» начнется 24 апреля в Ярославле (6+). Традиционно противостояние команд будет идти до четырех побед. Победитель пары отправится в финал Кубка Гагарина, в котором сыграет с победителем второго полуфинала — «Металлург» — «Ак Барс».

Появилось расписание матчей серии «Локомотив» — «Авангард» Источник: Мария Романова / Городские медиа