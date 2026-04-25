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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Вообще не вышли на игру»: форвард «Локомотива» объяснил, что пошло не так в первой встрече полуфинала

«Вообще не вышли на игру»: форвард «Локомотива» объяснил, что пошло не так в первой встрече полуфинала

Публикуем разбор матча с «Авангардом»

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Игрок «Локомотива» и спортивный журналист прокомментировали первый матч против «Авангарда» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Максим Цирулев / 76.RUИгрок «Локомотива» и спортивный журналист прокомментировали первый матч против «Авангарда» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Максим Цирулев / 76.RU

Игрок «Локомотива» и спортивный журналист прокомментировали первый матч против «Авангарда»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Максим Цирулев / 76.RU

В Ярославле состоялся первый матч полуфинальной серии между «Локомотивом» и «Авангардом». О противостоянии — в материале 76.RU.

Как прошел матч

Ярославская команда уступила «Авангарду» в стартовой встрече третьего круга плей-офф. Дела у команды Боба Хартли не пошли еще с первого периода. Команде пришлось уходить на перерыв при 0:2. Ничего не получилось и в начале второй двадцатиминутки.

К экватору встречи Омск отличился уже четыре раза. После такого развития событий тренерский штаб хозяев принял решение даже поменять вратаря Даниила Исаева. В моменте это немного помогло ярославцам. Получилось размочить счет благодаря шайбе Дениса Алексеева и создать несколько очень опасных моментов у ворот соперника.

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В начале заключительного игрового отрезка «Авангард» забросил свою пятую шайбу, сделав это в третий раз за матч в численном преимуществе. До конца игры хозяева сподобились на еще одно результативное действие. Точным броском в большинстве отметился Максим Шалунов. Встреча завершилась победой омичей со счетом 5:2.

Иванов объяснил, что пошло не так

После матча о неудачном исходе игры высказался форвард «Локомотива» Георгий Иванов.

«Как и в прошлых сериях, провалили первый период. Следующая игра будет другой. Дело не в паузе, а в настрое каждого игрока. Каждый должен подумать над своей игрой, сделать выводы. Завтра всё обговорим и будем готовиться ко второй игре. Было много большинства в третьем периоде, и даже при таком счете могли вернуться в игру. Пятиминутное удаление — это была хорошая возможность вернуться и послать сообщение на следующий матч», — прокомментировал Иванов.

<p>Георгий Иванов</p><p>Георгий Иванов</p>

Можно сказать, что мы вообще не вышли на игру. Очень много занимались фигней.

Георгий Иванов

нападающий ХК «Локомотив»

Мнение Зислиса

После встречи свой комментарий о стартовой игре серии специально для 76.RU дал спортивный журналист Михаил Зислис.

«Я полностью согласен с нападающим проигравшей команды. „Локомотив“ сегодня не вышел на игру. Для меня очевидно, что длинная пауза сказалась на вещах, о которых говорил Боб Хартли, на концентрации. Это не новость. Вспомнить, как Ярославль открывал серии за последние два розыгрыша плей-офф, когда первые матчи не всегда удавались», — прокомментировал Михаил Зислис.

<p>Михаил Зислис</p><p>Михаил Зислис</p>

С точки зрения нейтрального наблюдателя мне хочется забыть об этой игре поскорее.

Михаил Зислис

спортивный журналист

По словам эксперта, в этом матче практически не было положительных моментов, за которые стоило зацепиться.

«Их я не увидел. Конечно, можно говорить про заброшенные шайбы, какие-то созданные моменты, но на общем фоне, грустном и пессимистичном, на это вообще не стоит как-то обращать внимание, а думать лучше о том, что было сделано не так, чтобы не повторились прежние ошибки», — добавил он.

Михаил Зислис прокомментировал и игру «Авангарда».

«Можно сколько угодно говорить об артистических способностях Ги Буше, когда он говорил, что недоволен встречей, но если препарировать по элементам, то действительно: гости много удалялись, Маклауд неожиданно плохо сыграл на вбрасываниях, были опасные моменты на своем пятаке. Для плей-офф, даже если у тебя всё по итогу хорошо сложилось, эти вещи неприемлемы. Они приводят к появлению плохих привычек. Над этим тоже нужно работать и разбирать.

<p>Михаил Зислис</p><p>Михаил Зислис</p>

В плей-офф нужно меньше ошибаться, не давать сопернику шанса. Это обязательный пункт программы, и в этом Омск отличался, причем не показав своей лучшей игры.

Михаил Зислис

спортивный журналист

В этом плей-офф у многих команд сложился тренд на быстрое противостояние. На фоне этого Михаил Зислис поделился ожиданиями от этой серии.

«Тренд мне этот отвратителен, поэтому я надеюсь, что в этой серии будет минимум шесть матчей, пускай даже семь», — рассказал Зислис.

Вторая игра полуфинальной серии состоится в Ярославле 26 апреля (6+). Далее противостояние переедет в Омск. Ранее мы также публиковали прогноз на серию от экс-игрока «Авангарда» и «Локомотива» Богдана Киселевича.

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Максим Цирулев Максим Цирулев
Максим Цирулев
корреспондент
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Комментарии
9
Гость
26 апреля, 10:22
Всё ещё впереди!!!! А где Мисюль, кто скажет?
Гость
25 апреля, 22:26
Букмекеры им приказали так сыграть! Неужели вы все еще верите в чистый спорт и не комерцию)
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Гость
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