«Уже была агрессия в желании победить»: обладатель Кубка Гагарина — о серии «Локомотива» и «Авангарда»

Богдан Киселевич высказался о грядущей серии с «Авангардом» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

24 апреля начнется полуфинальная серия двух гигантов КХЛ. В Ярославле «Локомотив» выйдет на лед против «Авангарда».

В преддверии серии 76.RU поговорили с экс-игроком «Локомотива» и «Авангарда» Богданом Киселевичем.

Богдан Киселевич родился 14 февраля 1990 года в Череповце Вологодской области. Воспитанник хоккейной школы «Северсталь». Хоккеист выступал на позиции защитника в клубах «Северсталь», ЦСКА, «Авангард», «Нефтехимик» и «Локомотив». С 2018 по 2019 год пробовал свои силы в НХЛ за команды «Флорида Пантерз» и «Виннипег Джетс». В 2018 году Киселевич стал олимпийским чемпионом. Защитник дважды выигрывал Кубок Гагарина (2022, 2025 г.) в составе ЦСКА и ХК «Локомотив».

— Богдан, какие у вас ожидания от полуфинальной серии с участием Ярославля и Омска? Кто для вас фаворит в полуфинале?

— Ожидания самые крутые. Предвкушаю очень интересную серию. Было бы приятно, если бы обе команды оказались в финале, но, к сожалению, дальше идет один из этих соперников. На протяжении третьего года подряд, я надеюсь, мы увидим бескомпромиссную борьбу. Хотелось бы избежать каких-то прогнозов и просто насладиться великолепным хоккеем, который, я уверен, нас ожидает.

— Можете назвать основные факторы, за счет которых команды в этой серии могут победить друг друга?

— Естественно, основные факторы — вратари, большинство, травмы, кто больше сможет доставить друг другу проблем. Будет два канадских тренера. Команды и тренеры знакомы и досконально знают соперника. Мельчайшие детали будут решать, на которые я предлагаю всем смотреть и обучаться.

— Какие игроки выйдут на первый план в этом противостоянии? Звездные форварды? Нижние звенья? Вратари?

— На первый план могут выйти как незаметные игроки из нижних звеньев, так и защитники, которые до этого не так много очков набирали. Вратари будут блистать в этой серии. Это будет серия вратарей в том числе. Ну и понятно, лидеры команд — Окулов и Радулов — и те хоккеисты, которые им помогают: Маклауд и Фьоре у «Авангарда» и Шалунов, Сурин в «Локомотиве».

— Что любителям хоккея ожидать в плане результативности в этой серии?

— Точно будет бескомпромиссная игра на каждом участке площадки, очень много давления, хитростей со стороны тренерских штабов друг на друга, на игроков и на судей. Нас ждет много тактических действий: выигранные вбрасывания, наложение звеньев, интересные раскаты и действия в большинстве. Команды хорошо изучили друг друга. Им нужно будет удивлять соперника.

Для «Авангарда» будет принципиально победить Ярославль. Омск в хорошей позиции в плане роста. У руководства сделана ставка именно на этот сезон. «Локомотив» же имеет шикарный шанс третий год подряд выйти в финал. Хочется пожелать ребятам только успехов.

В чемпионате-2023/2024 Богдан Киселевич выступал за «Авангард», где во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина играл против «Локомотива». Серия дошла до седьмого матча, где ярославская команда одержала победу и вышла в следующий круг. Спустя год защитник был уже в команде из Ярославля, но в очередной победной для ярославцев серии против омичей хоккеист участие уже не принимал. В сезоне-2024/2025 Богдан Киселевич стал обладателем Кубка Гагарина вместе с ярославской командой.

— По ходу прошлогоднего противостояния с Омском вы были игроком ярославской команды. Поделитесь, может быть, какими-то моментами или воспоминаниями из матчей той серии?

— В прошлом году я наблюдал уже со стороны, но два года назад играл в этой серии за «Авангард». Знаю, что уже тогда был пик страстей, борьба, агрессия в желании победить у обеих команд.

— Наверняка смотрели матчи «Локомотива» в регулярном чемпионате и плей-офф. Для вас как профессионала «Локомотив» продолжает играть по схемам Никитина, или Хартли за год успел сделать свою команду?

— Не так часто наблюдал за хоккеем в регулярном чемпионате, но за ребятами, конечно, следил. Не могу оценивать тренерский штаб и какие-то нововведения. Нужно быть внутри коллектива. С точки зрения плей-офф это не так важно. Ключевой момент — вера в свою систему, в характер и в город, который тебя поддерживает.