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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Встреча получилась немного странной»: Ги Буше оценил игру «Авангарда» в победном матче с «Локомотивом»

«Встреча получилась немного странной»: Ги Буше оценил игру «Авангарда» в победном матче с «Локомотивом»

Встреча завершилась со счетом 2:5

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Матч «Локомотив»&nbsp;— «Авангард» завершился со счетом 2:5 | Источник: ХК «Локомотив» / Vk.comМатч «Локомотив»&nbsp;— «Авангард» завершился со счетом 2:5 | Источник: ХК «Локомотив» / Vk.com

Матч «Локомотив» — «Авангард» завершился со счетом 2:5

Источник:

ХК «Локомотив» / Vk.com

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше прокомментировал первую игру с «Локомотивом» в полуфинальной серии плей-офф КХЛ. Матч прошел в Ярославле 24 апреля и завершился со счетом 2:5 в пользу омичей.

Несмотря на победу, Ги Буше отметил, что не до конца доволен игрой команды.

«Мы играем с действующим чемпионом, и эта команда полностью укомплектована. У них есть абсолютно всё, поэтому, действуя против них, мы должны показывать свой лучший хоккей. Сегодня были моменты, которыми я доволен, и где мы действительно смотрелись хорошо. Но при этом были отрезки, в которых мы могли действовать грамотнее, и это касается, в том числе, дисциплины. Не нужно так много хватать удалений», — подчеркнул главный тренер «Авангарда».

На вопрос корреспондента сайта 76.RU о том, можно ли назвать эту игру «Авангарда» лучшей в сезоне, Ги Буше ответил:

«Нет, точно не лучший матч в нашем исполнении. Встреча получилась немного странной, ходила туда-сюда, такие качели немного. И если в целом говорить, то я недоволен тем, что сегодня увидел. Да, определенными отрезками я доволен, но всё-таки мы позволяли сопернику то, чего обычно не позволяем».

Тренер отметил, что сейчас одной из главных задач для команды является сохранить концентрацию и не расслабляться после первой победы. Серия еще впереди.

Да, мы порадуемся победе, но уже с завтрашнего дня всё начинается с нуля, с чистого листа. В этом плане для нас нет никакой опасности. Мы — команда, которая никогда не довольствуется достигнутым: даже после побед в первом и втором раундах мы довольны, но не удовлетворены.

Ги Буше

главный тренер «Локомотива»

Мнение главного тренера «Локомотива» по поводу первой игры в полуфинале плей-офф КХЛ можно прочитать в этом материале.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ХК Локомотив ХК Авангард
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Комментарии
2
Гость
25 апреля, 15:16
Мне показалось Локо лучше играл, просто не из день
Гость
25 апреля, 01:57
Ну вот вам отличный тренер типа Никитина! Победил 5:2 (разгромный счёт) а он не в восторге прыгает, а недочёты по игре ищет!
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Гость
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