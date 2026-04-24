«Не смогли забить»: Боб Хартли объяснил поражение «Локомотива» в игре с «Авангардом»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение в игре с «Авангардом» Источник: ХК «Локомотив» / Vk.com

Завершился первый матч в полуфинале плей-офф КХЛ, где ярославский «Локомотив» играл против омского «Авангарда», со счетом 2:5 в пользу омичей. Итого результат в серии 0–1.

После игры главный тренер железнодорожников Боб Хартли прокомментировал матч.

«Сложный первый период, у нас создали несколько хороших голевых моментов, но не смогли забить. Получили гол в свои ворота, и потом получили гол в раздевалку. А затем нужно отдать должное сопернику: „Авангард“ был лучше нас сегодня», — отметил он.

«Гол в раздевалку» — это шайба, заброшенная в самом конце периода (обычно за несколько секунд или минут до сирены).

По словам тренера, команде не хватило концентрации и реализации моментов.

«Всё просто: нужна лучшая концентрация. Не забили несколько своих возможностей, пропустили, потеряли концентрацию», — отметил Боб Хартли.

Главный тренер железнодорожников также отметил проблемы при игре в большинстве: «Слишком много неправильных решений в первых двух сериях. Большинство давало нам хороший буст в энергии, и неплохой результат был. Сегодня создали несколько моментов в большинстве, но в общей сложности слишком много ошибок с шайбой».

Почему решили заменить вратаря

Во втором периоде тренерский штаб заменил вратаря: вместо Даниила Исаева на лед вышел Алексей Мельничук. По словам Хартли, это было связано с ходом игры.

«Такое бывает, когда шайба как будто имеет глаза. Было много моментов, когда у нас были игроки перед чужими воротами, но шайба не находила щель. А здесь как будто шайба видела эти щели и заходила в какие-то большие пространства — или отскок прямо им на клюшку. Поэтому после четвертого гола посчитал, что этого достаточно. Данилу дали отдохнуть, Алексею — практику. Но Даниил — боец в таких ситуациях, всегда приносит пользу команде, поэтому в следующей игре он опять будет в строю», — сказал тренер железнодорожников.

Отвечая на вопрос о том, можно ли провести параллели с прошлым сезоном, когда «Локомотив» неудачно начинал серии, но затем прибавлял, Хартли отметил, что не может точно сравнивать.

«Меня не было в тренерском штабе в прошлом году, поэтому трудно сказать, из-за чего были проигрыши в первых матчах. Но это интересный вопрос, и нет на него четкого ответа».

При этом тренер подчеркнул, что команда не провалила старт встречи, несмотря на итоговый счет.