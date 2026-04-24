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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Дуэль блестящих тренеров»: известные комментаторы дали прогнозы на серию «Авангарда» и «Локомотива»

«Дуэль блестящих тренеров»: известные комментаторы дали прогнозы на серию «Авангарда» и «Локомотива»

Кто-то считает, что в финал выйдут ярославцы

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А за кого болеете вы? | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUА за кого болеете вы? | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

А за кого болеете вы?

Источник:
Евгений Софийчук / NGS55.RU

Хоккейные эксперты и комментаторы высказались о предстоящей полуфинальной серии Кубка Гагарина между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Видео опубликовали на сайте КХЛ. Кирилл Фастовский считает, что «ястребы» в этом году играют мощно, поэтому им получится пробить оборону ярославцев.

«„Локомотив» стал вариативнее в атаке, но в плей-офф они могут избрать тактику прошлогоднюю. Пробьет ли такую оборону «Авангард»? Я считаю, что пробьет. Команда играет мощно, без каких-то колебаний», — прокомментировал Фастовский.

На сторону «Авангарда» встали и Виталий Магранов, а также Артем Воронин. Первый назвал серию «дуэлью канадских тренеров», а второй заверил, что омская команда более «голодная».

«Две игры в регулярке, октябрь и декабрь, „Авангард“ 4:1 и „Авангард“ 3:0. Оба раза Никита Серебряков против Даниила Исаева. Это уже давно было, но команды стабильные, это можно проецировать. Плюс дуэль блестящих канадских тренеров», — заявил Виталий Магранов.

«„Авангард» более голодный. Сложно сказать, как будет развиваться серия, но все же в пользу Омска немножко — 4-3», — считает Артем Воронин.

Артем Батрак все же думает, что серия закончиться в пользу «Локомотива».

«„Локомотив», 4-3. Будет тяжелая серия. Но у «Локомотива» не первый год команда строилась, команда точечно только усиливалась. У них все игроки знают, как играть, все эти гаечки, винтики, шурупчики. Все давно отлажено, смазано и настроено. Они доведут дело до конца и выйдут в финал», — сказал он.

Ранее мы также публиковали большой разбор о том, с какими показателями заходят в игру обе команды. А еще узнали у Богдана Киселевича его прогноз на серию.

А как считаете вы, «Авангард» выйдет в финал?

«Только Локо, только победа»
Конечно, иначе никак!
Сомнительно, но окей
Нет
Ответ напишу в комментариях
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Анастасия ЧесноковаАнастасия Чеснокова
Анастасия Чеснокова
Старший корреспондент NGS55.RU
Хоккей Спорт ХК Локомотив ХК Авангард Плей-офф КХЛ
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Комментарии
2
Гость
24 апреля, 20:18
Локо к сожалению проиграет эту игру в сухую 6-0
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Гость
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