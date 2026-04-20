Собралась многотысячная очередь: сколько стоят билеты на матчи «Локомотива» и «Авангарда» в Ярославле

Сколько стоят билеты на матчи «Локомотива» и «Авангарда» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле 20 апреля стартовала продажа билетов на первые два матча (6+) полуфинала Кубка Гагарина. На льду «Арены-2000» встретятся «Локомотив» и омский «Авангард».

Продажа билетов началась в 11:00. К 11:20 очередь из желающих вживую посмотреть на противостояние двух хоккейных команд перевалила за 8000 человек.

Судя по информации, размещенной на сайте клуба, стоимость билетов доходит до 4500 рублей.

Нессколько тысяч человек решили купить билеты на игры «Локомотива» с помощью сайта Источник: ХК «Локомотив»

Сколько стоят билеты на домашние матчи «Локомотива»

Билет «клубная трибуна» 1 — 4500 рублей;

билет «клубная трибуна» 1 — 4150 рублей;

билет первой категории — 3200 рублей;

билет второй категории — 2700 рублей;

билет третьей категории — 2400 рублей;

билет четвертой категории — 1900 рублей;

билет пятой категории — 1700 рублей;

билет шестой категории — 1500 рублей;

билет седьмой категории — 1400 рублей;

билет в ресторан — 2400 рублей;

билет в гостевой сектор — 1500 рублей.

Тем временем, как указано на официальном сайте «Авангарда», стоимость билетов на игру (6+) в Омске на 28 апреля варьируется от 500 до 19 тысяч рублей. В секторах 201-220 — самое дешевое место обойдется в 890 рублей, а дорогое — 2490 рублей. В секторах 101-115 придется отдать от 500 до 4990 рублей. Место в бизнес-клубе стоит 17 тысяч рублей, в ресторане — 10 тысяч рублей. Также болельщикам предлагают VIP-ложи. Их стоимость составляет от 7900 до 34 тысяч рублей.

На вторую игру (6+) на льду «ястребов», 30 апреля, билеты еще дороже. Например, на самых верхних секторах цены варьируются от 790 рублей до 2690 рублей. В секторах 101-115 — от 500 рублей до 5490 рублей. При этом стоимость VIP-ложи не изменилась.

Ранее мы публиковали расписание матчей (6+) полуфинала плей-офф.