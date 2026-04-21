Генменеджер «Авангарда» высказался об игре против Сурина и Радулова: «Пить их кровь»

Первые игры с «Локомотивом» (6+) пройдут в Ярославле Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин поделился своими ожиданиями от грядущей серии с ярославским «Локомотивом» и сравнил команду Боба Хартли с ЦСКА.

«Это системная команда, чемпион прошлого сезона. У них практически нет изменений [в составе]. Это опытные ребята, за плечами у которых два финала, один Кубок. Они с ЦСКА немного отличаются. Похожи они только системностью, хорошей игрой в обороне, наличием хорошего вратаря. Но я думаю, что опыта у „Локомотива“ больше», — рассказал он на встрече с представителями СМИ.

Как сообщают наши коллеги из NGS55.RU, Алексей Сопин заявил, что не видит смысла оглядываться на результаты встреч с Ярославлем в регулярном чемпионате.

«Вообще не стоит про это вспоминать. Можно сколько угодно игр выиграть в регулярке, в плей-офф все равно будет другой хоккей. Это просто пища для размышлений для тренеров, чтобы как-то подготовиться тактически, технически. Но смотреть на эти результаты не стоит», — добавил он.

На вопрос, что делать с Егором Суриным и Александром Радуловым, которые славятся провокационной манерой игры, Сопин ответил лаконично: «Пить их кровь».