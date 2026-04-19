Хотел вернуться в спорт: экс-футболисту ярославского «Шинника» ампутировали ногу

Экс-футболисту ярославского клуба ампутировали ногу Источник: ФК «Шинник»

Экс-защитнику ярославского ФК «Шинник» ампутировали ногу. Об этом сообщили в «Metaratings.ru» 18 апреля. Подтвердил информацию журналистам и агент 27-летнего Бена Загре Дмитрий Селюк.

Бен Загре выступал за ярославский футбольный клуб «Шинник» с весны сезона-2023/2024. В составе команды он провел в рамках первенства страны 40 матчей, забил 4 гола. В конце сезона Бен был вынужден пройти хирургическое лечение в связи с серьезной травмой. 3 июня 2025 года «Шинник» объявил, что контракт с защитником закончился.

Напомним, в июне 2025 года у футболиста обнаружили тяжелое онкологическое заболевание. Бен Загре поехал домой во Францию. Уже там ему подтвердили диагноз.

«Он сейчас будет лечиться. Ему посоветовали Германию либо Израиль. Будем надеяться, что врачи ему помогут. Чувствует он себя в целом нормально. Бен настроен побороть болезнь и вернуться в футбол», — рассказал тогда Дмитрий Селюк в беседе с 76.RU.