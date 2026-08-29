НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +6

0 м/c,

 759мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 85,60
EUR 99,68
Пострадали от БПЛА
Атака БПЛА на Ярославль
Погиб подросток
Полезная памятка мамам и папам
Новости Ярославля в MAX
Попугай вернулся в зоопарк
Новый состав «Локомотива»
Мемы про 30-летних
Спорт Лучший теннисист мира Синнер оказался связан с Россией — вы не поверите, каким образом

Лучший теннисист мира Синнер оказался связан с Россией — вы не поверите, каким образом

Неожиданный факт из биографии итальянского спортсмена

300
Семья Синнеров. Уроженец Ростова Марк&nbsp;—&nbsp;рядом с мамой | Источник: социальные сети Янника СиннераСемья Синнеров. Уроженец Ростова Марк&nbsp;—&nbsp;рядом с мамой | Источник: социальные сети Янника Синнера

Семья Синнеров. Уроженец Ростова Марк — рядом с мамой

Источник:

социальные сети Янника Синнера

На данный момент лучшим теннисистом мира официально признан Янник Синнер — итальянец занимает первое место в рейтинге ATP. Но удивительно не это, а то, что у спортсмена есть старший брат родом… из России. Как так получилось, рассказывает 161.RU.

Наследник Федерера

Источник: Wimbledon.comИсточник: Wimbledon.com
Источник:

Wimbledon.com

Если вы давно не следили за событиями в мире мужского тенниса, то сразу предупредим — великие Рафаэль Надаль и Роджер Федерер завершили карьеру. Им на смену пришла другая пара конкурентов — Янник Синнер и Карлос Алькарас. 39-летний Новак Джокович всё еще играет на самом высоком уровне.

Уроженец Италии Синнер к своим 25 годам успел уже выиграть пять турниров Большого шлема и заработать около 65 миллионов долларов призовых. Прямо сейчас он — один из самых популярных спортсменов на Апеннинском полуострове.

В биографии теннисиста — всего один скандал. В марте 2024 года он сдал положительный допинг-тест. В его крови обнаружили анаболический стероид клостебол. Защита Синнера смогла доказать, что он попал в организм случайно. Врачи использовали спрей с клостеболом, а в крови он оказался через порез на пальце. Дисквалификации итальянец избежал — такое решение понравилось не всем его конкурентам.

Старший брат

Старший брат рядом с младшим&nbsp;— внизу справа&nbsp; | Источник: социальные сети Янника СиннераСтарший брат рядом с младшим&nbsp;— внизу справа&nbsp; | Источник: социальные сети Янника Синнера

Старший брат рядом с младшим — внизу справа 

Источник:

социальные сети Янника Синнера

Семья Синнеров жила в горном районе на севере Италии — Южном Тироле. Там преимущественно говорят на немецком языке. Ханспеттер Синнер работал шеф-поваром в ресторане, его жена Сиглинде — в том же заведении официанткой.

Синнеры были уверены, что никогда не смогут иметь своих детей. Поэтому 1999 году они решили усыновить девятимесячного мальчика Марка из Ростова-на-Дону. А через три года на свет появился Янник.

В одном из интервью Синнер-младший признавался, что в детстве иногда ругался с братом, но очень быстро с ним мирился — отношения были, как у любых других мальчишек.

— У меня есть старший брат, он на три года старше. Также считаю его лучшим другом, потому что он знает меня как никто другой. Иногда беру его с собой на турниры. В этом году он был со мной на Australian Open. Мне нравится, когда он рядом, это дает мне положительные эмоции, — сказал Янник Синнер в интервью HEAD Tennis﻿.

Сам Марк по понятным причинам русским себя не считает — он был слишком маленьким, когда его увели из страны. В одном из своих немногочисленных интервью он назвал себя стопроцентным итальянцем.

Скромный пожарный инструктор

Марк тоже мог стать теннисистом — он часто играл с Янником в детстве. Но примерно в 14 лет понял, что больших успехов в этом виде спорта не добьется.

— Отношения с Янником нормальные, я думаю, как у большинства братьев. Конечно, случались ссоры, но мы сразу же мирились. Мы играли в теннис — я хотя бы пытался. Несколько лет мне удавалось не отставать от него, потом он взлетел, и даже обменяться ударами стало невозможно. На корте, как и вне его, он всегда был очень спокойным парнем — как мама и папа. Я доволен результатами, которых добивается Янник, я слежу за ним каждый день. Но у меня есть своя жизнь, и она осталась прежней. Популярность нас совсем не изменила, — рассказывал Марк в одном из интервью.

Сейчас он работает инструктором пожарной бригады в коммуне Вильпьяно и отдает работе практически всё свое время. По этой причине игры брата Марк посещает крайне редко. Для Янника это каждый раз превращается в большое событие.

Например, январе 2025-го Марк прилетел в Австралию на финал Australian Open, чтобы посмотреть, как его брат выигрывает очередной трофей. Победу они праздновали вместе — Янник из-за встречи с родственником даже не поехал на встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Марк спортивную карьеру решил не строить | Источник: социальные сети Марка Синнера Марк спортивную карьеру решил не строить | Источник: социальные сети Марка Синнера

Марк спортивную карьеру решил не строить

Источник:

социальные сети Марка Синнера

— Присутствие Марка было, пожалуй, лучшим моментом этого турнира. Он очень важен для меня. Я звоню ему, я доверяю ему, я знаю, что могу рассказать ему обо всём и он меня поймет, — признался Янник после победы.

Видятся братья не так часто из-за плотного графика Янника, но стараются созваниваться хотя бы раз в неделю.

— Я привык, что его никогда нет дома, но когда он возвращается, это замечательно: мы ходим на прогулки в горы с моими и его друзьями. А когда есть возможность, мы еще и в гольф играем. У Янника каждая неделя в году занята тренировками и турнирами, поэтому мы стараемся почти ежедневно общаться по телефону, чтобы быть в курсе событий, — рассказывал Марк.

А еще старший брат Янника любит Формулу-1. Теннисист даже шутил, что его брат предпочтет смотреть гонку, чем его матч.

ПО ТЕМЕ
Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Теннис Янник Синнер
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Мы их не продаем, а только показываем». Как быстро найти покупателя на сайте объявлений: советы бывалого продавца
Илья Калинин
Журналист NGS.RU
Мнение
«Первый самостоятельный бюджет — это тренировка». Зачем школьникам карманные деньги: давать нельзя не давать
Сергей Шейн
Мнение
Нейросеть вместо репетитора: почему школам бессмысленно воевать с ИИ и как новые технологии подстроятся под каждого ученика
Мария Липчанская
Мнение
Какие странные продукты можно найти в магазинах Таиланда? Обзор местных маркетов от туристки
Аксиния Петрова
Руководитель модельного агентства в Тюмени
Мнение
Ешьте с гренками или бутербродами: как правильно приготовить намазку из кабачков
Елена Агафонова
Рекомендуем