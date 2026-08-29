Лучший теннисист мира Синнер оказался связан с Россией — вы не поверите, каким образом

Семья Синнеров. Уроженец Ростова Марк — рядом с мамой Источник: социальные сети Янника Синнера

На данный момент лучшим теннисистом мира официально признан Янник Синнер — итальянец занимает первое место в рейтинге ATP. Но удивительно не это, а то, что у спортсмена есть старший брат родом… из России. Как так получилось, рассказывает 161.RU.

Наследник Федерера

Источник: Wimbledon.com

Если вы давно не следили за событиями в мире мужского тенниса, то сразу предупредим — великие Рафаэль Надаль и Роджер Федерер завершили карьеру. Им на смену пришла другая пара конкурентов — Янник Синнер и Карлос Алькарас. 39-летний Новак Джокович всё еще играет на самом высоком уровне.

Уроженец Италии Синнер к своим 25 годам успел уже выиграть пять турниров Большого шлема и заработать около 65 миллионов долларов призовых. Прямо сейчас он — один из самых популярных спортсменов на Апеннинском полуострове.

В биографии теннисиста — всего один скандал. В марте 2024 года он сдал положительный допинг-тест. В его крови обнаружили анаболический стероид клостебол. Защита Синнера смогла доказать, что он попал в организм случайно. Врачи использовали спрей с клостеболом, а в крови он оказался через порез на пальце. Дисквалификации итальянец избежал — такое решение понравилось не всем его конкурентам.

Старший брат

Старший брат рядом с младшим — внизу справа Источник: социальные сети Янника Синнера

Семья Синнеров жила в горном районе на севере Италии — Южном Тироле. Там преимущественно говорят на немецком языке. Ханспеттер Синнер работал шеф-поваром в ресторане, его жена Сиглинде — в том же заведении официанткой.

Синнеры были уверены, что никогда не смогут иметь своих детей. Поэтому 1999 году они решили усыновить девятимесячного мальчика Марка из Ростова-на-Дону. А через три года на свет появился Янник.

В одном из интервью Синнер-младший признавался, что в детстве иногда ругался с братом, но очень быстро с ним мирился — отношения были, как у любых других мальчишек.

— У меня есть старший брат, он на три года старше. Также считаю его лучшим другом, потому что он знает меня как никто другой. Иногда беру его с собой на турниры. В этом году он был со мной на Australian Open. Мне нравится, когда он рядом, это дает мне положительные эмоции, — сказал Янник Синнер в интервью HEAD Tennis﻿.

Сам Марк по понятным причинам русским себя не считает — он был слишком маленьким, когда его увели из страны. В одном из своих немногочисленных интервью он назвал себя стопроцентным итальянцем.

Скромный пожарный инструктор

Марк тоже мог стать теннисистом — он часто играл с Янником в детстве. Но примерно в 14 лет понял, что больших успехов в этом виде спорта не добьется.

— Отношения с Янником нормальные, я думаю, как у большинства братьев. Конечно, случались ссоры, но мы сразу же мирились. Мы играли в теннис — я хотя бы пытался. Несколько лет мне удавалось не отставать от него, потом он взлетел, и даже обменяться ударами стало невозможно. На корте, как и вне его, он всегда был очень спокойным парнем — как мама и папа. Я доволен результатами, которых добивается Янник, я слежу за ним каждый день. Но у меня есть своя жизнь, и она осталась прежней. Популярность нас совсем не изменила, — рассказывал Марк в одном из интервью.

Сейчас он работает инструктором пожарной бригады в коммуне Вильпьяно и отдает работе практически всё свое время. По этой причине игры брата Марк посещает крайне редко. Для Янника это каждый раз превращается в большое событие.

Например, январе 2025-го Марк прилетел в Австралию на финал Australian Open, чтобы посмотреть, как его брат выигрывает очередной трофей. Победу они праздновали вместе — Янник из-за встречи с родственником даже не поехал на встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Марк спортивную карьеру решил не строить Источник: социальные сети Марка Синнера

— Присутствие Марка было, пожалуй, лучшим моментом этого турнира. Он очень важен для меня. Я звоню ему, я доверяю ему, я знаю, что могу рассказать ему обо всём и он меня поймет, — признался Янник после победы.

Видятся братья не так часто из-за плотного графика Янника, но стараются созваниваться хотя бы раз в неделю.

— Я привык, что его никогда нет дома, но когда он возвращается, это замечательно: мы ходим на прогулки в горы с моими и его друзьями. А когда есть возможность, мы еще и в гольф играем. У Янника каждая неделя в году занята тренировками и турнирами, поэтому мы стараемся почти ежедневно общаться по телефону, чтобы быть в курсе событий, — рассказывал Марк.