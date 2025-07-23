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Спорт «Шинник» передаст вырученные после матча деньги футболисту, который борется с онкологией

«Шинник» передаст вырученные после матча деньги футболисту, который борется с онкологией

Публикуем заявление ярославского клуба

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ФК «Шинник» передаст денежные средства после матча на лечение онкобольного футболиста | Источник: ФК «Шинник», Александра Мамонтова / 76.RUФК «Шинник» передаст денежные средства после матча на лечение онкобольного футболиста | Источник: ФК «Шинник», Александра Мамонтова / 76.RU

ФК «Шинник» передаст денежные средства после матча на лечение онкобольного футболиста

Источник:

ФК «Шинник», Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославский футбольный клуб «Шинник» передаст вырученные с продажи билетов на матчи средства на операцию бывшему защитнику Бену Загре. Ранее у игрока выявили тяжелое заболевание.

«Футбольный клуб „Шинник“ благодарит болельщиков, поддержавших команду на матче с „Уралом“! Сбор от продажи билетов на эту игру будет направлен на лечение бывшего футболиста команды Бена Азиза Загре», — сообщили 23 июля в клубе.

Ранее в «Шиннике» сообщали, что 26-летнему Бену Азиза Загре предстоит пройти лечение. Тогда ярославский клуб анонсировал, что передаст средства после матча первого тура «Шинник» — «Урал» (6+).

«У Загре выявлено тяжелое онкологическое заболевание, впереди его ждет еще одна непростая операция», — комментировали лечение футболиста в ярославском клубе.

Бен Загре играл в составе «Шинника» с весенней части сезона 2023/2024, провел за клуб 40 матчей, в которых забил 4 гола. Под конец сезона 2024/2025 Бен проходил хирургическое лечение в связи с серьезной травмой.

Бен Загре имеет гражданство Буркина-Фасо — государства в Западной Африке. В своей карьере он выступал за датский клуб «Эсбьерг», португальскую «Виторию Гимарайнш» и казахский «Кайсар».

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ФК Шинник Футбол Сбор на лечение Онкология
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