Двухлетний сын петербургского режиссера пропал — его тело нашли в пруду

Тело мальчика передали полиции (фото из архива) Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

В семье петербургского режиссера Петра Демкина случилась трагедия — погиб его двухлетний сын. Это произошло в деревне Надкопанье (Ленинградская область) во время отдыха. О случившемся пишет Star Hit со ссылкой на источник.

«Двухлетний сын режиссера Петра Демкина утонул в пруду в Ленобласти. Отец отошел к машине в деревне Надкопанье, дети двух и четырех лет остались играть. Когда Петр вернулся, младшего ребенка не было на месте. Поиски длились больше трех часов, малыша нашли утонувшим в пруду», — передает источник.

По данным «Фонтанки», мальчик играл с четырехлетним братом на архиерейском подворье напротив церкви, неподалеку протекают реки Паша и Косопаша. На месте исчезновения ребенка, по словам отца, камер видеонаблюдения не было, а установить, что именно произошло, со слов старшего брата тоже не получилось. В МЧС по Ленинградской области подтвердили, что мальчик погиб.

«Тело ребенка обнаружено в пруду. Передано сотрудникам полиции», — сообщили спасатели в канале в МАХ.