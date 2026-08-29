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Происшествия Двухлетний сын петербургского режиссера пропал — его тело нашли в пруду

Двухлетний сын петербургского режиссера пропал — его тело нашли в пруду

Мальчик играл со старшим братом

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Тело мальчика передали полиции (фото из архива) | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUТело мальчика передали полиции (фото из архива) | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Тело мальчика передали полиции (фото из архива)

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

В семье петербургского режиссера Петра Демкина случилась трагедия — погиб его двухлетний сын. Это произошло в деревне Надкопанье (Ленинградская область) во время отдыха. О случившемся пишет Star Hit со ссылкой на источник.

«Двухлетний сын режиссера Петра Демкина утонул в пруду в Ленобласти. Отец отошел к машине в деревне Надкопанье, дети двух и четырех лет остались играть. Когда Петр вернулся, младшего ребенка не было на месте. Поиски длились больше трех часов, малыша нашли утонувшим в пруду», — передает источник.

По данным «Фонтанки», мальчик играл с четырехлетним братом на архиерейском подворье напротив церкви, неподалеку протекают реки Паша и Косопаша. На месте исчезновения ребенка, по словам отца, камер видеонаблюдения не было, а установить, что именно произошло, со слов старшего брата тоже не получилось. В МЧС по Ленинградской области подтвердили, что мальчик погиб.

«Тело ребенка обнаружено в пруду. Передано сотрудникам полиции», — сообщили спасатели в канале в МАХ.

Известно, что ранее малыш уже подходил к водоему, но тогда отец вовремя успел его вернуть. Младший ребенок, по словам мужчины, очень активный и раньше часто терялся, но всякий раз его удавалось быстро найти. Сейчас обстоятельства трагедии выясняются.

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Комментарии
4
Гость
5 часов
Какая трагедия для семьи..... Мягких облачков малышу!
Гость
5 часов
Не оставляйте детей отцам, они безответственные
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Гость
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