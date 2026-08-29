Как делать маникюр дома, чтобы не испортить ногти: мастер назвала главные ошибки

Самая опасная привычка при домашнем маникюре — сдирать гель-лак Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Сделать маникюр дома кажется несложной задачей: снять старое покрытие, обработать кутикулу, подпилить ногти и при желании снова нанести лак. Добавить к этому еще пару уходовых процедур для укрепления — и вообще красота. Но некоторые домашние эксперименты могут дать совсем не тот результат, на который вы рассчитывали.

О том, какие ошибки чаще всего допускают при домашнем маникюре, чем они могут закончиться и как правильно ухаживать за руками, нашим коллегам из 72.RU рассказала топ-мастер студии маникюра Зара Сулейманова.

Ошибка 1: отрывать гель-лак

Это одна из типичных ошибок — попытка просто содрать старое покрытие. Особенно велик соблазн сделать это, когда гель-лак уже начал отходить по краям. Но делать этого ни в коем случае нельзя.

— Когда вы сдираете гель-лак, вместе с ним часто снимается и верхний слой самого ногтя. Это травмирует пластину: она истончается, становится ломкой, может начать расслаиваться, появляется шероховатость, — объясняет Зара Сулейманова.

Ошибка 2: слишком активная обработка

При работе пилкой или фрезой нужно быть очень аккуратными. В попытке полностью убрать материал легко можно пропилить сам ноготь — достаточно одного неверного движения. Последствия будут очень неприятными: это, во-первых, больно, во-вторых, ноготь может начать трескаться по мере отрастания. Придется мучительно дожидаться, пока травмированный участок отрастет полностью.

Осторожность нужна и при обработке кутикулы. Если срезать ее слишком часто или захватить нежную кожу слишком глубоко, может начаться воспаление. Мастер советует аккуратно отодвинуть кутикулу и тогда уже обрабатывать — причем лучше срезать меньше, чем больше.

А еще регулярно пользуйтесь маслом или кремом. Без постоянного увлажнения кожа становится более сухой, а дальнейший уход усложняется.

Если не рассчитать нажим пилкой, легко повредить ноготь Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Ошибка 3: не обрабатывать инструменты

Это отдельный вопрос — чистота инструментов. Принято считать, что их стерилизовать необязательно, ведь ими пользуется только один человек — вы. А значит, инфекции взяться просто неоткуда. Но это заблуждение.

— Если инструменты не стерилизовать, на них размножаются бактерии. При микроповреждениях они легко проникают в ткани, что может привести к воспалению или инфекции, — предупреждает мастер.

Ошибка 4: неправильно наносить гель-лак

Ошибиться можно не только во время снятия, но и при нанесении нового покрытия. Ноготь сперва нужно тщательно подготовить: удалить отслаивающиеся ороговевшие частицы и хорошо обезжирить. Остатки влаги, жира и пыли ухудшают сцепление материала с поверхностью, поэтому покрытие быстро начнет отходить.

Еще одна распространенная ошибка — слишком толстый слой гель-лака. Кажется, что так проще получить плотный цвет, однако на самом деле ногти только быстрее облезут.

— Плотный слой хуже просушивается в лампе, может сморщиться, образовать пузыри и в итоге отслоиться. Лучше сделать два тонких слоя, — советует Зара Сулейманова.

В чем опасность домашнего маникюра

Со временем ошибки в домашнем уходе могут привести не только к истончению, расслоению и ломкости. Ногти нередко становятся более чувствительными к воде и бытовой химии, а покрытие — скалывается и отслаивается. А одним из наиболее серьезных последствий непрофессионального маникюра мастер называет онихолизис — это отслоение ногтевой пластины от ногтевого ложа.

Толщину слоя лака тоже надо рассчитать правильно Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

А вот утверждение о том, что гель-лак сам по себе портит ногти, специалист считает мифом. По ее мнению, куда большее значение имеет то, как покрытие наносят и снимают, и не травмируется ли при этом ногтевая пластина.

Как ухаживать за руками в домашних условиях

Отказываться от домашнего ухода не нужно. По словам Зары Сулеймановой, укрепить ногти вполне реально. Только одного чудо-средства для этого не существует.

— Это не магия, а системная работа. Не ищите одно волшебное средство. Успех — в комплексе: бережный уход, защита от агрессивных факторов, сбалансированное питание и терпение, — говорит мастер.

Начать стоит с малого — надевать перчатки при уборке и мытье посуды, чтобы защитить руки от долгого контакта с водой и бытовой химией. После — обязательно пользоваться увлажняющим кремом.

Второй совет — выбирать правильные инструменты. Для домашнего маникюра Зара Сулейманова советует стеклянную пилочку либо инструмент с мелким абразивом — примерно 240–320 грит.

Третий: массаж кутикулы и ванночки. Мастер предлагает использовать морскую соль, оливковое масло или травяные настои, например, ромашку и календулу. Делать такие процедуры достаточно один-два раза в неделю по 10–15 минут.

И, разумеется, готовые средства для домашнего ухода никто не отменял — масла, сыворотки и укрепляющие лаки отлично работают.

Ногти нужно правильно кормить

Состояние ногтей зависит не только от внешнего ухода. Рацион тоже имеет значение: организм должен регулярно получать питательные вещества, которые участвуют в синтезе кератина — строительного материала для роста ногтей.

Ломкость, изменение цвета, глубокие борозды и отслоение ногтевой пластины — повод обратиться к дерматологу или подологу, а не экспериментировать с домашними средствами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Мастер советует регулярно есть яйца, жирную рыбу, красное мясо и печень, тыквенные семечки, овсянку и миндаль. Однако самостоятельно назначать себе витаминные добавки только потому, что ногти стали ломкими, она не рекомендует.

— Если есть подозрение на дефицит, например, ногти сильно ломаются или слоятся, прием добавок лучше обсудить с врачом. Не стоит назначать их себе самостоятельно, — отмечает Зара.

Когда идти к врачу

Если ногти постоянно слоятся и ломаются, изменили цвет, на них появились глубокие борозды или пластина начала отходить от ногтевого ложа, ограничиваться маслами и ванночками уже не стоит. Да и мастер маникюра уже не поможет.