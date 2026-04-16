Определился соперник: с кем «Локомотив» будет играть в полуфинале плей-офф

Определился соперник ярославского «Локомотива» в полуфинале плей-офф. Вечером 16 апреля в Омске прошла решающая игра между «Авангардом» и московским ЦСКА.
Это была пятая встреча хоккейных команд в 1/4 финала Кубка Гагарина. Перед игрой 16 апреля счет в серии был 3:1 в пользу омичей. Эту игру тоже забрали «ястребы». Матч в Омске завершился со счетом 2:1 в пользу «Авангарда». Благодаря этому хозяева льда набрали четыре победы в серии, необходимые для попадания в полуфинал плей-офф.
«Определена первая пара полуфинала Кубка Гагарина: третий год подряд нас ждет битва „Локомотива“ и „Авангарда“!», — рассказали в КХЛ.
Также уже опубликовано расписание матчей полуфинала Кубка Гагарина:
24 апреля — матч (6+) в Ярославле;
26 апреля — матч (6+) в Ярославле;
28 апреля — матч (6+) в Омске;
30 апреля — матч (6+) в Омске.
2 мая — матч (6+) в Ярославле (если потребуется);
4 мая — матч (6+) в Омске (если потребуется);
6 мая — матч (6+) в Ярославле (если потребуется).
Будете следить за полуфиналом Кубка Гагарина?
Напомним, «Локомотив» обеспечил себе выход в полуфинал плей-офф, обыграв «Салавата Юлаева» со счетом 4:0 в серии.