Определился соперник: с кем «Локомотив» будет играть в полуфинале плей-офф

Это была пятая встреча хоккейных команд в 1/4 финала Кубка Гагарина. Перед игрой 16 апреля счет в серии был 3:1 в пользу омичей. Эту игру тоже забрали «ястребы». Матч в Омске завершился со счетом 2:1 в пользу «Авангарда». Благодаря этому хозяева льда набрали четыре победы в серии, необходимые для попадания в полуфинал плей-офф.