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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Определился соперник: с кем «Локомотив» будет играть в полуфинале плей-офф

Определился соперник: с кем «Локомотив» будет играть в полуфинале плей-офф

Кто выйдет на лед против ярославской команды

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С кем «Локомотив» сыграет в полуфинале плей-офф | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС кем «Локомотив» сыграет в полуфинале плей-офф | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С кем «Локомотив» сыграет в полуфинале плей-офф

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Определился соперник ярославского «Локомотива» в полуфинале плей-офф. Вечером 16 апреля в Омске прошла решающая игра между «Авангардом» и московским ЦСКА.

Это была пятая встреча хоккейных команд в 1/4 финала Кубка Гагарина. Перед игрой 16 апреля счет в серии был 3:1 в пользу омичей. Эту игру тоже забрали «ястребы». Матч в Омске завершился со счетом 2:1 в пользу «Авангарда». Благодаря этому хозяева льда набрали четыре победы в серии, необходимые для попадания в полуфинал плей-офф.

«Определена первая пара полуфинала Кубка Гагарина: третий год подряд нас ждет битва „Локомотива“ и „Авангарда“!», — рассказали в КХЛ.

Также уже опубликовано расписание матчей полуфинала Кубка Гагарина:

  • 24 апреля — матч (6+) в Ярославле;

  • 26 апреля — матч (6+) в Ярославле;

  • 28 апреля — матч (6+) в Омске;

  • 30 апреля — матч (6+) в Омске.

  • 2 мая — матч (6+) в Ярославле (если потребуется);

  • 4 мая — матч (6+) в Омске (если потребуется);

  • 6 мая — матч (6+) в Ярославле (если потребуется).

Будете следить за полуфиналом Кубка Гагарина?

Конечно! Буду ездить на матчи
Да, буду смотреть трансляцию
Если будет время — посмотрю
Не люблю хоккей

Напомним, «Локомотив» обеспечил себе выход в полуфинал плей-офф, обыграв «Салавата Юлаева» со счетом 4:0 в серии.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Плей-офф КХЛ ХК Авангард ХК Локомотив Кубок Гагарина
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Комментарии
14
Гость
17 апреля, 15:33
Один сплошной негатив.Но я всё равно буду болеть за Локомотив. Только Локо только победа
Гость
17 апреля, 14:44
У вас кругозор, как у табуретки
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Гость
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