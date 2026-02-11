Спорт С фотографией погибших родителей: трогательный олимпийский дебют фигуриста Максима Наумова

Спортсмен получил 85,65 балла

Фигурист Максим Наумов с фотографией своих родителей, погибших в авиакатастрофе | Источник: трансляция

Американский фигурист с русскими корнями Максим Наумов посвятил свое выступление на Олимпийских играх — 2026 в Милане в короткой программе памяти погибших родителей, бывших чемпионов мира по фигурному катанию. Во время оглашения оценок за прокат 24-летний спортсмен держал в руках фотографию мамы и папы, которые погибли в авиакатастрофе в январе 2025 года, когда их «Боинг» столкнулся с военным вертолетом над Вашингтоном, трагедия унесла жизни обоих фигуристов-чемпионов.

За короткую программу Наумов получил 85,65 балла — один из лучших прокатов в сезоне, который позволил ему квалифицироваться в произвольную программу. Путевку на Олимпиаду он завоевал, заняв третье место на чемпионате США в январе 2026 года. Позже фигурист признался, что выступление в Милане стало для него не просто важным этапом в карьере, а личным жестом памяти о родителях.

Путь Наумова к Олимпиаде был непростым. Он вырос в США, где его родители стали тренерами после успешной карьеры в СССР и России, и только в январе 2026 года завоевал бронзовую медаль на чемпионате США, впервые войдя в призы взрослого национального первенства и обеспечив себе место в олимпийской команде.

Вечером 29 января 2025 года в небе над Вашингтоном произошла одна из крупнейших авиакатастроф последних лет в США. Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines столкнулся с армейским вертолетом Black Hawk и рухнул в реку Потомак. В результате погибли все 67 человек. 64 находились на борту лайнера и еще трое — в вертолете.

Как выяснилось в ходе слушаний, авиадиспетчер должен был заранее предупредить экипаж пассажирского самолета о приближении военного вертолета. В тот день аэропорт Вашингтона работал в условиях повышенной нагрузки: шло интенсивное движение самолетов и вертолетов, диспетчер за короткое время поддерживал связь с 21 воздушным судном и, по его словам, чувствовал себя перегруженным. Среди погибших оказались 28 фигуристов, включая чемпионов мира 1994 года Вадима Наумова и Евгения Шишкова, бронзового призера чемпионата СССР Инну Волянскую и бывшего российского фигуриста Александра Кирсанова.

Артем Кузьмин
Руководитель отдела спорта
Фигурное катание Олимпиада Авиакатастрофа
