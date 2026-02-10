От первой шайбы до будоражащих рекордов: чем прославил «Локомотив» нападающий Артур Каюмов

Как складывалась карьера Артура Каюмова — в этом разборе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающий Артур Каюмов забросил свою 119-ю шайбу за «Локомотив» и превзошел рекорд Егора Аверина по голам за ярославскую команду в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Это случилось 1 февраля 2026 года в домашнем матче против ХК «Сочи». Ассистировали ему защитник Андрей Сергеев и форвард Денис Алексеев.

В игровом моменте Каюмов сумел подкараулить отскок от вратаря после наброса от своего партнера и, моментально воспользовавшись шансом, сыграл на добивании. По итогам матча тренер Боб Хартли отметил талант Артура, назвав его профессиональным игроком, на которого можно положиться.

Как складывалась карьера Артура и почему его рекорд войдет в историю ярославского хоккея — в разборе от 76.RU.

1 февраля Артур Каюмов стал лучшим снайпером «Локомотива» Источник: матч № 564 ХК «Локомотив» — ХК «Сочи», 1 февраля 2026 года / video.khl.ru

Что известно о Каюмове

Артур Каюмов родился 14 февраля 1998 года в городе Бугульма, что в Республике Татарстан. Хоккеист начал карьеру в своем родном городе, но уже в 12 лет переехал в Ярославль вместе с первым тренером. В ноябре 2014 года Каюмов дебютировал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Спустя два года вышел на драфт Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где был выбран во втором раунде под общим 50-м номером клубом «Чикаго Блэкхокс». Однако в матчах в Америке так и не принял участия.

Дебют хоккеиста в составе ярославского «Локо» состоялся 22 декабря 2016 года в матче против «Спартака». В 2018 и 2019 годах форвард в составе молодежной команды завоевал два Кубка Харламова. В 2022 году вместе с Елесиным и Анисимовым принял участие в зимних Олимпийских играх, завоевав вместе со сборной России серебряные медали.

В 2026-м Каюмов проводит свой 10-й сезон за «Локомотив». За это время он принял участие в 546 матчах и набрал 283 (120+163) результативных балла. В сезоне-2024/2025 Артур Каюмов вместе со своими партнерами впервые в истории клуба завоевал Кубок Гагарина.

Артур Каюмов играет под номером 16 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Первая шайба в КХЛ

Свою первую шайбу в КХЛ Артур Каюмов забросил спустя почти год после дебюта. Это случилось 2 декабря 2017 года в домашнем матче против новосибирской «Сибири».

Свою первую шайбу Артур Каюмов забил в пустой угол Источник: матч № 502, 2 декабря 2017 года, КХЛ / video.khl.ru

В голевом моменте Каюмову удалось замкнуть передачу своего партнера Фатеева. В том матче «Локомотив» разгромил новосибирский клуб со счетом 7:3. Уже после игры форвард поблагодарил своего партнера за передачу и пообещал проставиться перед командой.

Ценность рекорда Каюмова

Новый рекордсмен опередил другого значимого игрока в истории «Локомотива» Егора Аверина. Нападающий приехал выступать за ярославский клуб в первый же сезон после трагедии. Хоккеист провел 630 матчей за основную команду, где набрал 248 (118+130) очков. В 2024 году Аверин после 12 проведенных сезонов за «Локомотив» покинул клуб.

Лучшие снайперы «Локомотива» Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Для Артура Каюмова сезон-2025/2026 стал выдающимся на рекорды. В сентябре в гостевом матче против «Лады» форвард сделал три голевые передачи, это позволило Каюмову стать лучшим бомбардиром клуба в КХЛ. Предыдущее достижение также принадлежало Егору Аверину.

Так, новые рекорды клуба установил не иностранный бомбардир или приглашенный за большие деньги хоккеист, а свой выпускник, прошедший все ступени ярославской школы. К слову, наряду с Максимом Березкиным и Максимом Шалуновым, Артур входит в лучшую тройку «Локомотива».

Контракт с «Локомотивом»

Весной 2024-го Артур Каюмов принял решение подписать новый трехлетний контракт с «Локомотивом». Соглашение действует до конца сезона-2026/2027. По данным «Спорт- Экспресса», годовой оклад хоккеиста составляет 70 миллионов рублей.

Еще один год контракта дает Артуру Каюмову шанс максимально приблизиться или даже превзойти достижение рекордсмена ярославского клуба по заброшенным шайбам, включая чемпионаты России и КХЛ. По данным на февраль 2026-го, им является экс-форвард Владимир Самылин с рекордной отметкой в 137 шайб.