ХК «Локомотив» продлил контракт с автором «золотого гола»

Максим Шалунов останется в ярославском «Локомотиве» еще на два сезона Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающий Максим Шалунов останется в «Локомотиве» до 2028 года. В ярославском хоккейном клубе сообщили, что пописали новое соглашение с хоккеистом на два сезона.

Максим Шалунов родом из Челябинска, выпускник хоккейной школы «Трактор». Его спортивная карьера началась в 2009 году в челябинском клубе Молодежной хоккейной лиги «Белые Медведи». В ярославском «Локомотиве» начал играть с 2021 года. Причем свою первую шайбу он забросил в памятном матче 7 сентября 2021 года, в день 10-летия трагедии 2011 года, когда разбился действовавший на тот момент состав ярославской команды.

За неполные пять сезонов нападающий набрал 185 очков — 104 шайбы и 81 передачу. Именно он забил решающий «золотой» гол в финале Кубка Гагарина.

Напомним, еще одного нападающего ярославского «Локомотива» Александра Радулова выбрали капитаном команды в «Матче Звезд КХЛ 2026» (6+).

Матч звезд — это выставочная игра, в которой участвуют лучшие игроки спортивной лиги. В 2026-м году в КХЛ представили четыре команды: команда «KHL Ural Stars», составленная из игроков «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева», команда российских звезд «KHL RUS Stars», команда молодых звезд KHL U23 Stars и сборная легионеров «KHL World Stars».