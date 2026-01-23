НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-15°C

Сейчас в Ярославле
Погода-15°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -19

0 м/c,

 761мм 78%
Подробнее
2 Пробки
USD 75,92
EUR 89,06
ПСБ: главные события года
Превышен эпидпорог
Аномальная стужа
Убийство из ревности
Самолеты в Нарьян-Мар
Отзывы о роддомах
Что будет с манежем
Спорт Хоккейный сезон 25/26 ХК «Локомотив» продлил контракт с автором «золотого гола»

ХК «Локомотив» продлил контракт с автором «золотого гола»

На какой срок Максим Шалунов останется в ярославской команде

168
Максим Шалунов останется в ярославском «Локомотиве» еще на два сезона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМаксим Шалунов останется в ярославском «Локомотиве» еще на два сезона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Максим Шалунов останется в ярославском «Локомотиве» еще на два сезона

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающий Максим Шалунов останется в «Локомотиве» до 2028 года. В ярославском хоккейном клубе сообщили, что пописали новое соглашение с хоккеистом на два сезона.

Максим Шалунов родом из Челябинска, выпускник хоккейной школы «Трактор». Его спортивная карьера началась в 2009 году в челябинском клубе Молодежной хоккейной лиги «Белые Медведи». В ярославском «Локомотиве» начал играть с 2021 года. Причем свою первую шайбу он забросил в памятном матче 7 сентября 2021 года, в день 10-летия трагедии 2011 года, когда разбился действовавший на тот момент состав ярославской команды.

За неполные пять сезонов нападающий набрал 185 очков — 104 шайбы и 81 передачу. Именно он забил решающий «золотой» гол в финале Кубка Гагарина.

Напомним, еще одного нападающего ярославского «Локомотива» Александра Радулова выбрали капитаном команды в «Матче Звезд КХЛ 2026» (6+).

Матч звезд — это выставочная игра, в которой участвуют лучшие игроки спортивной лиги. В 2026-м году в КХЛ представили четыре команды: команда «KHL Ural Stars», составленная из игроков «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева», команда российских звезд «KHL RUS Stars», команда молодых звезд KHL U23 Stars и сборная легионеров «KHL World Stars».

Вместе с ним Александром Радуловым также сыграет ярославский нападающий Георгий Иванов. В команду молодых звезд попал Егор Сурин.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Хоккей ХК Локомотив Максим Шалунов
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Я честно пыталась бунтовать»: как выжить в родительском чате, всё «сдать до пятницы» и не сорваться
Наталья Артякова
криминальный журналист
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Мнение
Кабала или разумная инвестиция? Откровения молодой мамы, которая взяла уже третью ипотеку и не боится переплат
Анонимный автор
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Рекомендуем