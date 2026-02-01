«Не дали перехватить инициативу»: Боб Хартли похвалил игру «Локомотива» в матче с «Сочи»

Боб Хартли похвалил игру «Локомотива» с «Сочи» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Боб Хартли похвалил «Локомотив» за победу в матче с «Сочи» 1 февраля. Железнодорожники не получили ни одной шайбы, выиграв со счетом 3:0. Игра проходила на домашнем льду «Арены 2000».

«Хорошая игра — хорошая победа. В первом периоде создали много голевых моментов, во втором важную шайбу забил Илья Николаев, открыв счет. Ребята принимали правильные решения, не дали сопернику перехватить инициативу», — поздравил команду Боб Хартли.

Главный тренер также выделил Артура Каюмова, назвав его профессиональным игроком, на которого можно положиться. Хартли отметил, что Каюмов один из тех, кто хочет становиться лучше, его легко тренировать, поэтому талант парня подкрепляется хорошей работой.

Тренер соперника Дмитрий Михайлов назвал «Локомотив» системной и мощной командой, против которой тяжело играть.