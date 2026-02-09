Олимпийские победители пожаловались на поломку медалей на Играх: разваливаются прямо в руках

У американской чемпионки золотая медаль просто треснула

Организаторы Олимпийских игр в Италии начали расследование после случаев, когда награды стали разваливаться в руках у спортсменов практически сразу после награждения. Сейчас там пытаются понять, в чем причина. Об этом заявил операционный директор Игр Андреа Франчизи на ежедневном брифинге Международного олимпийского комитета (МОК).

«Мы в курсе ситуации, стараемся понять, в чем причина. Всё должно быть прекрасно, когда медаль вручают, для спортсмена это самый памятный момент», — поделился Франчизи.

С неприятной ситуацией столкнулись уже несколько спортсменов. Шведская лыжница Эбба Андерссон потеряла часть серебряной олимпийской медали из-за ее поломки. Бронзовая медаль немецкого биатлониста Юстуса Стрелова также треснула. Американская фигуристка Алиса Лью рассказала, что от медали отвалилась лента.

У чемпионки США по скоростному спуску Бризи Джонсон золотая медаль тоже треснула и разломилась. Лента от медали оторвалась, когда она прыгала от радости.

«Она тяжелая, она сломана. Вот так вот. Я прыгала от радости, а потом она просто упала», — рассказала Джонсон в интервью USA Today.

Главный операционный директор Игр Андреа Франчизи заявил, что ситуация под контролем, и пообещал уделить максимальное внимание решению проблемы.

Игры начались 6 февраля и продлятся почти до конца месяца. Наши спортсмены выступят под нейтральным флагом, а организаторы уже запаслись искусственным снегом.