Спорт Олимпиада-2026 Олимпийские победители пожаловались на поломку медалей на Играх: разваливаются прямо в руках

Это произошло уже у четырех спортсменов

1 089
У американской чемпионки золотая медаль просто треснула | Источник: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images

Организаторы Олимпийских игр в Италии начали расследование после случаев, когда награды стали разваливаться в руках у спортсменов практически сразу после награждения. Сейчас там пытаются понять, в чем причина. Об этом заявил операционный директор Игр Андреа Франчизи на ежедневном брифинге Международного олимпийского комитета (МОК).

«Мы в курсе ситуации, стараемся понять, в чем причина. Всё должно быть прекрасно, когда медаль вручают, для спортсмена это самый памятный момент», — поделился Франчизи.

С неприятной ситуацией столкнулись уже несколько спортсменов. Шведская лыжница Эбба Андерссон потеряла часть серебряной олимпийской медали из-за ее поломки. Бронзовая медаль немецкого биатлониста Юстуса Стрелова также треснула. Американская фигуристка Алиса Лью рассказала, что от медали отвалилась лента.

У чемпионки США по скоростному спуску Бризи Джонсон золотая медаль тоже треснула и разломилась. Лента от медали оторвалась, когда она прыгала от радости.

«Она тяжелая, она сломана. Вот так вот. Я прыгала от радости, а потом она просто упала», — рассказала Джонсон в интервью USA Today.

Главный операционный директор Игр Андреа Франчизи заявил, что ситуация под контролем, и пообещал уделить максимальное внимание решению проблемы.

Игры начались 6 февраля и продлятся почти до конца месяца. Наши спортсмены выступят под нейтральным флагом, а организаторы уже запаслись искусственным снегом.

Мы рассказывали, чем запомнилось открытие Олимпиады-2026. В списке — освистанный вице-президент США, парад гейзерных кофеварок и Мэрайя Кэри. Но вместо тысячи слов посмотрите на один яркий репортаж.

Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Олимпиада Спорт Медаль Победа
Гость
9 февраля, 18:08
Сувениры , просто сувениры а не пыль в глаза и гигантомания
Гость
9 февраля, 18:30
Видимо в Китае медали заказывали. Сэкономили.
